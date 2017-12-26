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    «Ленфильм» и «Метрострой» оказались в должниках у энергетиков. Ленфильм, Санкт-Петербург, метро, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ленфильм» и «Метрострой» оказались в должниках у энергетиков

    «Ленфильм» и «Метрострой» оказались в должниках у энергетиков

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    «Ленфильм» и «Метрострой» оказались в должниках у энергетиков

    «Ленфильм» и «Метрострой» оказались в должниках у энергетиков

    «Ленфильм» и «Метрострой» оказались в должниках у энергетиков

      В Петербурге стало известно о миллионных задолженностях знаковых городских предприятий перед сбытовой компанией.

      Миллионные долги могут оставить без света «Ленфильм» и «Метрострой». Отключением электроэнергии двум старейшим предприятиям города сегодня пригрозила «Петербургская сбытовая компания».

      Как сообщили ее представители, в случае неоплаты счетов должники рискуют встретить Новый год в темноте. При этом специалисты намерены контролировать ситуацию на предмет самовольного подключения.

      Всего в декабре энергетики разослали более девяти тысяч уведомлений в адрес коммерческих компаний. Их совокупная задолженность составляет более 600 миллионов рублей. В частности, «Ленфильм» не выплатил за электроэнергию более 7 млн рублей, а задолженность «Метростроя» превысила 19 млн.

      Руководство «Ленфильма» в свою очередь планирует урегулировать ситуацию со сбытовой компанией. В телефонном разговоре представители киностудии сообщили, что к этому моменту уже выплатили полтора миллиона рублей и до конца года рассчитывают погасить всю задолженность.

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