«Ленфильм» и «Метрострой» оказались в должниках у энергетиков

В Петербурге стало известно о миллионных задолженностях знаковых городских предприятий перед сбытовой компанией.

Миллионные долги могут оставить без света «Ленфильм» и «Метрострой». Отключением электроэнергии двум старейшим предприятиям города сегодня пригрозила «Петербургская сбытовая компания».



Как сообщили ее представители, в случае неоплаты счетов должники рискуют встретить Новый год в темноте. При этом специалисты намерены контролировать ситуацию на предмет самовольного подключения.



Всего в декабре энергетики разослали более девяти тысяч уведомлений в адрес коммерческих компаний. Их совокупная задолженность составляет более 600 миллионов рублей. В частности, «Ленфильм» не выплатил за электроэнергию более 7 млн рублей, а задолженность «Метростроя» превысила 19 млн.



Руководство «Ленфильма» в свою очередь планирует урегулировать ситуацию со сбытовой компанией. В телефонном разговоре представители киностудии сообщили, что к этому моменту уже выплатили полтора миллиона рублей и до конца года рассчитывают погасить всю задолженность.