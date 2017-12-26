В небе над южными регионами России заметили странный «огненный луч»

В соцсетях появились фотографии и видеозаписи странного свечения над Воронежской областью. Это же явление видели и в других регионах России.
Как пишут местные СМИ, сначала одна за другой последовали две яркие вспышки, а затем появилось что-то вроде разноцветного тумана. Также местные жители утверждают, что видели в небе «огненный луч» и «световую воронку».
Некоторые пользователи соцсетей сравнили явление с «северным сиянием». Другие выразили мнение, что свечение было вызвано пуском ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Причину необычного свечения в комментарии РИА «Воронеж» попытался объяснить главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков.
Александр Сушков: «Это перламутровые облака. Они образуются на высоте 22–30 км, где температура воздуха составляет минус 70 градусов. Водяной пар поднимается на такую высоту и превращается в кристаллики льда. Когда их освещает солнце, свет преломляется, распадается на семь цветов радуги».
По словам Сушкова, перламутровые облака — редкое явление. Его можно увидеть вечером и утром во время сумерек. При этом для появления таких облаков необходимы определенные метеоусловия.
Необычное сияние в небе наблюдали сегодня в разных российских регионах: в Ростове, Волгограде, Воронеже, Саратове, Севас…Опубликовано НТВ 26 декабря 2017 г.
Сначала отставка губернатора, потом таинственное свечение в небе в Воронежа. Что происходит?#Воронежская #Воронеж #Гордеев #свечение pic.twitter.com/iL32NEl37P— Пробка в Лосево (@losevoprobka) 26 декабря 2017 г.
Вот такая хрень утром в небе была. Саратовская область. pic.twitter.com/0P7XYUj8kN— Anton Tomin (@na4alnika111) 26 декабря 2017 г.
Интересно свечение утром наблюдали. Говорят баллистическая ракета взорвалась в небе. pic.twitter.com/443B6oHAlU— Oleh Tyukov (@OlehTyukov) 26 декабря 2017 г.
Сегодня в небе над городом Балашов саратовской области в 7 30 утра по местному времени наблюдалось загадочное явление- в небе появилась серая облачность, которая на глазах превратилась в падающий перевернутый гриб, прозвучал хлопок, и появилось то что можно увидеть на видео pic.twitter.com/t7d8OSrfv2— Тебякина (@mariteb6) 26 декабря 2017 г.
Жители Воронежской области увидели в небе загадочное явление https://t.co/IAiRLCQVDg pic.twitter.com/ckrtkDpfiE— Богдан (@B_markkom) 26 декабря 2017 г.
Сегодня утром в городе был трэш на небе. pic.twitter.com/aY2VILuPqc— Хан Солод (@ikonosatan) 26 декабря 2017 г.
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