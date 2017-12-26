В небе над южными регионами России заметили странный «огненный луч»

Сначала отставка губернатора, потом таинственное свечение в небе в Воронежа. Что происходит? #Воронежская #Воронеж #Гордеев #свечение pic.twitter.com/iL32NEl37P

Сегодня в небе над городом Балашов саратовской области в 7 30 утра по местному времени наблюдалось загадочное явление- в небе появилась серая облачность, которая на глазах превратилась в падающий перевернутый гриб, прозвучал хлопок, и появилось то что можно увидеть на видео pic.twitter.com/t7d8OSrfv2