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    В небе над южными регионами России заметили странный «огненный луч». НЛО и инопланетяне, Волгоград, Ростов, Севастополь, космос, Саратов, Воронежская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ небе над южными регионами России заметили странный «огненный луч»

    В небе над южными регионами России заметили странный «огненный луч»

    3 комментария
    • Фото: Воронеж русский город / vk.com
    В небе над южными регионами России заметили странный «огненный луч»

    В небе над южными регионами России заметили странный «огненный луч»

    В небе над южными регионами России заметили странный «огненный луч»
    • Фото: Воронеж русский город / vk.com

      • В соцсетях появились фотографии и видеозаписи странного свечения над Воронежской областью. Это же явление видели и в других регионах России.

      Жители Воронежской области могли наблюдать это явление ранним утром 26 декабря. Также необычное свечение заметили сегодня в Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове, Севастополе.

      Как пишут местные СМИ, сначала одна за другой последовали две яркие вспышки, а затем появилось что-то вроде разноцветного тумана. Также местные жители утверждают, что видели в небе «огненный луч» и «световую воронку».

      Некоторые пользователи соцсетей сравнили явление с «северным сиянием». Другие выразили мнение, что свечение было вызвано пуском ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

      Причину необычного свечения в комментарии РИА «Воронеж» попытался объяснить главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков.

      Александр Сушков: «Это перламутровые облака. Они образуются на высоте 22–30 км, где температура воздуха составляет минус 70 градусов. Водяной пар поднимается на такую высоту и превращается в кристаллики льда. Когда их освещает солнце, свет преломляется, распадается на семь цветов радуги».

      По словам Сушкова, перламутровые облака — редкое явление. Его можно увидеть вечером и утром во время сумерек. При этом для появления таких облаков необходимы определенные метеоусловия.

      Необычное сияние в небе наблюдали сегодня в разных российских регионах: в Ростове, Волгограде, Воронеже, Саратове, Севас…

      Опубликовано НТВ 26 декабря 2017 г.






















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