Питерский ОМОН зачистил Сенной рынок после инцидента в Апрашке

Петербург охватила предновогодняя проверка торговых рядов.
После вчерашнего инцидента на Апраксином дворе сегодня правоохранители наведались на Сенной рынок. Причем, по словам очевидцев, приехали сразу два полицейских автобуса, откуда буквально десантировались бойцы ОМОНа.
Но торговые точки на Сенном закрывать не пришлось. Полицейские лишь проверили документы у продавцов и владельцев прилавков. Впрочем, на кого-то работа правоохранителей произвела неизгладимое впечатление.
Напомним: накануне сотрудники полиции проверили торговые ряды Апраксина двора, где полсотни человек поспорили из-за аренды помещений. Конфликт закончился выстрелами из травматического оружия.
Но торговые точки на Сенном закрывать не пришлось. Полицейские лишь проверили документы у продавцов и владельцев прилавков. Впрочем, на кого-то работа правоохранителей произвела неизгладимое впечатление.
Напомним: накануне сотрудники полиции проверили торговые ряды Апраксина двора, где полсотни человек поспорили из-за аренды помещений. Конфликт закончился выстрелами из травматического оружия.
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