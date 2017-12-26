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    Энергетики перестраховались, отключив петербуржцев от тепла. Санкт-Петербург, аварии в ЖКХ, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭнергетики перестраховались, отключив петербуржцев от тепла

    Энергетики перестраховались, отключив петербуржцев от тепла

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    Энергетики перестраховались, отключив петербуржцев от тепла

    Энергетики перестраховались, отключив петербуржцев от тепла

      Петербургские энергетики устраняют отключение тепла, которое сами же и спровоцировали.

      Они перестраховались, оставив с холодными батареями жителей Невского района. Теплоэнергетики отключили от тепла 161 дом. На такую крайнюю меру в ГУП «ТЭК» решились после того, как с вертолета разглядели опасный участок трубопровода на улице Шелгунова.

      Чтобы не произошло прорыва трубы в новогодние праздники, ремонтно-восстановительные работы начали сегодня. Их обещают закончить к полуночи. Как отмечают в теплоэнергетической компании, горячую воду в жилых домах не отключали. В социальные учреждения поступает и тепло.

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