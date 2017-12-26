Энергетики перестраховались, отключив петербуржцев от тепла

Петербургские энергетики устраняют отключение тепла, которое сами же и спровоцировали.

Они перестраховались, оставив с холодными батареями жителей Невского района. Теплоэнергетики отключили от тепла 161 дом. На такую крайнюю меру в ГУП «ТЭК» решились после того, как с вертолета разглядели опасный участок трубопровода на улице Шелгунова.



Чтобы не произошло прорыва трубы в новогодние праздники, ремонтно-восстановительные работы начали сегодня. Их обещают закончить к полуночи. Как отмечают в теплоэнергетической компании, горячую воду в жилых домах не отключали. В социальные учреждения поступает и тепло.