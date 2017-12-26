На петербургских подмостках возродили водевиль «Соломенная шляпка»

В театре имени Андрея Миронова поставили водевиль по пьесе Эжена Лабиша.

Режиссер-постановщик Вадим Милков-Товстоногов взял сценическую версию, поставленную в театре имени Вахтангова. Одну из главных ролей исполнит руководитель театра Рудольф Фурманов, который сегодня единственным из петербуржцев стал лауреатом премии правительства России в области культуры.



На сцене кроме актеров полноправными исполнителями станут и музыканты, которые переработали партитуру для четырех человек. В таком жанре «Соломенную шляпку» зрители не видели несколько десятков лет.



«Соломенная шляпка» хорошо знакома зрителям по советскому телефильму. Песни, интонации главных героев настолько узнаваемы и неповторимы, что в театре решили вернуть к жизни настоящий водевиль Эжена Лабиша — сценическую версию 1939 года.



Рудольф Фурманов, исполнитель роли Бопертюи, художественный руководитель театра им. Миронова, народный артист России: «По стилю „Соломенная шляпка“ — это вахтанговский спектакль. После „Принцессы Турандот“ и остальных постановок. Есть и знаменитый фильм с Андреем Мироновым. Так что водевиль Лабиша ставили очень многие и в кино, и в театре. Но мы не хотим повторять фильм».



Театр Вахтангова поделился с петербуржцами партитурой, созданной композитором Николаем Шереметовым специально для довоенной премьеры. И теперь на афише впервые значится титул создателя музыки — граф. Режиссеру Вадиму Милкову-Товстоногову пришлось возрождать давно забытый жанр на отечественных подмостках в водевильном стиле.



Вадим Милков-Товстоногов, режиссер-постановщик: «Мы хотели воспроизвести именной такой театр, который был во времена Лабиша. Я не знаю, насколько нам это удалось. Там способ существования несколько иной. Оценка происходит в момент произнесения фраз партнера. Нам не нужна мхатовская пауза».



Илью Ходырева в театральном институте играть водевили не учили, и к главной роли жениха Фадинара актер готовился, просматривая шедевры мирового кинематографа.



Илья Ходырев, исполнитель роли Фадинара: «Я вдохновлялся немыми фильмами, немецким экспрессионизмом. Даже были фильмы 1910–1915 годов. Это как-то помогло. Они существуют абсолютно правдиво, но очень крупными мазками».



Корреспондент НТВ Павел Рыжков рассмотрел знаменитый головной убор.