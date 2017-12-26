Самолет из Москвы совершил вынужденную посадку в Казани

Самолет Airbus
319–114, летевший из Москвы в Челябинск, вынужденно сел в аэропорту Казани из-за смерти пассажира. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.
Андрей Родыгин: «В 16:54 поступило сообщение о том, что произошла вынужденная посадка самолета Airbus 319–114, летевшего по маршруту Домодедово (Москва) — Челябинск. Один из пассажиров потерял сознание».
Воздушное судно совершило посадку в Казани, однако спасти пассажира не удалось: ожидавшие в аэропорту медики констатировали его смерть. Мужчине было около 45 лет, сообщает «Интерфакс».
Воздушное судно совершило посадку в Казани, однако спасти пассажира не удалось: ожидавшие в аэропорту медики констатировали его смерть. Мужчине было около 45 лет, сообщает «Интерфакс».
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