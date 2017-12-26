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    В Москве грабитель отобрал сумку с миллионом рублей у прохожего

    3 комментария

    В Москве грабитель отобрал сумку с миллионом рублей у прохожего

    В Москве грабитель отобрал сумку с миллионом рублей у прохожего

    На севере Москвы произошло ограбление. Злоумышленник распылил в лицо прохожему перцовый баллончик и отобрал у него сумку с деньгами.

    По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, нападение произошло на улице Академика Комарова.

    Преступник использовал перцовый баллончик. С места преступления он скрылся с похищенной сумкой. В ней, по предварительным данным, был один миллион рублей. Правоохранители разыскивают нападавшего.

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