В Москве грабитель отобрал сумку с миллионом рублей у прохожего

На севере Москвы произошло ограбление. Злоумышленник распылил в лицо прохожему перцовый баллончик и отобрал у него сумку с деньгами.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, нападение произошло на улице Академика Комарова.
Преступник использовал перцовый баллончик. С места преступления он скрылся с похищенной сумкой. В ней, по предварительным данным, был один миллион рублей. Правоохранители разыскивают нападавшего.
Преступник использовал перцовый баллончик. С места преступления он скрылся с похищенной сумкой. В ней, по предварительным данным, был один миллион рублей. Правоохранители разыскивают нападавшего.
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