«Последний из могикан»: коллеги скорбят по Владимиру Шаинскому

Композитор Владимир Шаинский скончался на
93-м году жизни. Об этом сообщила вдова маэстро.
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Владимир Шаинский начинал с симфонической музыки, он автор множества «серьезных» песен. Но особую популярность ему принесли произведения для детей. «Улыбка», «В траве сидел кузнечик», «Чунга-Чанга», «Антошка» и многие другие любит и знает наизусть не одно поколение слушателей.
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, исполнивший несколько песен Шаинского, рассказал, что композитор буквально «жил в музыке, постоянно что-то пел, постоянно фонтанировал».
Лев Лещенко, певец: «Он был совершенно незаурядной личностью, очень неординарной, блистательно знавшей музыкальную партитуру и классики, и эстрады. Он всегда великолепно ориентировался в классической музыке, в песенном жанре, в кино. Его появление на сцене — всегда была улыбка и какое-то хорошее настроение, веселье. Он был человеком с открытым сердцем».
Кончина автора легендарной музыки «Мы начинаем КВН» Владимира Шаинского стала утратой для Клуба веселых и находчивых, сообщил ТАСС президент Международного союза КВН Александр Масляков.
Александр Масляков, президент КВН: «Это утрата для клуба и тех миллионов ребят, которые под его музыку выходят на сцену и состязаются. Именно музыка Шаинского дает заряд на начало. Очень жалко и грустно».
Шаинский был уникальным человеком в мире музыки, «последним из могикан», всем известным и всеми любимым человеком, рассказал РИА Новости композитор Александр Журбин.
Александр Журбин, композитор: «Музыка Шаинского, конечно, останется в веках, уже прошло 50 лет и пройдет еще 50, и еще 100, и все равно российские дети будут петь „Голубой вагон“. Он был уникальным человеком в нашем маленьком композиторском мире, последний из могикан — всем известный и всеми любимый человек».
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, исполнивший несколько песен Шаинского, рассказал, что композитор буквально «жил в музыке, постоянно что-то пел, постоянно фонтанировал».
Лев Лещенко, певец: «Он был совершенно незаурядной личностью, очень неординарной, блистательно знавшей музыкальную партитуру и классики, и эстрады. Он всегда великолепно ориентировался в классической музыке, в песенном жанре, в кино. Его появление на сцене — всегда была улыбка и какое-то хорошее настроение, веселье. Он был человеком с открытым сердцем».
Кончина автора легендарной музыки «Мы начинаем КВН» Владимира Шаинского стала утратой для Клуба веселых и находчивых, сообщил ТАСС президент Международного союза КВН Александр Масляков.
Александр Масляков, президент КВН: «Это утрата для клуба и тех миллионов ребят, которые под его музыку выходят на сцену и состязаются. Именно музыка Шаинского дает заряд на начало. Очень жалко и грустно».
Шаинский был уникальным человеком в мире музыки, «последним из могикан», всем известным и всеми любимым человеком, рассказал РИА Новости композитор Александр Журбин.
Александр Журбин, композитор: «Музыка Шаинского, конечно, останется в веках, уже прошло 50 лет и пройдет еще 50, и еще 100, и все равно российские дети будут петь „Голубой вагон“. Он был уникальным человеком в нашем маленьком композиторском мире, последний из могикан — всем известный и всеми любимый человек».
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