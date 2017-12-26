Владимир Путин пообщался с детьми на кремлевской елке

На главную новогоднюю елку России съехались гости со всей страны. Приглашение получили более пяти тысяч школьников — отличники, победители олимпиад, воспитанники детских домов.

Праздник по традиции прошел в Кремлевском дворце. После этого ребят ждал еще один сюрприз — к ним подошел Владимир Путин. Президент успел задать только один вопрос: понравилось ли представление? После он только отвечал на задаваемые наперебой вопросы.



В ходе общения с ребятами Путин, к примеру, признался, что положительно относится к оппозиции и любит хоккей.



А итогом такой импровизированной встречи стало скандирование поздравлений с наступающим Новым годом.