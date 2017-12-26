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    Владимир Путин пообщался с детьми на кремлевской елке. Новый год, Путин, дети и подростки, оппозиция, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладимир Путин пообщался с детьми на кремлевской елке

    Владимир Путин пообщался с детьми на кремлевской елке

    4 комментария
    Владимир Путин пообщался с детьми на кремлевской елке

    Владимир Путин пообщался с детьми на кремлевской елке

    Владимир Путин пообщался с детьми на кремлевской елке

      На главную новогоднюю елку России съехались гости со всей страны. Приглашение получили более пяти тысяч школьников — отличники, победители олимпиад, воспитанники детских домов.

      Праздник по традиции прошел в Кремлевском дворце. После этого ребят ждал еще один сюрприз — к ним подошел Владимир Путин. Президент успел задать только один вопрос: понравилось ли представление? После он только отвечал на задаваемые наперебой вопросы.

      В ходе общения с ребятами Путин, к примеру, признался, что положительно относится к оппозиции и любит хоккей.

      А итогом такой импровизированной встречи стало скандирование поздравлений с наступающим Новым годом.

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