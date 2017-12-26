Умерла глава компании-организатора ТЭФИ Майя Кобахидзе

Глава Комитета индустриальных телевизионных премий —
компании-организатора премии ТЭФИ — Майя Кобахидзе скончалась в Москве на 65-м году жизни.
О смерти Майи Кобахидзе ТАСС сообщила пресс-секретарь премии Наталья Уварова.
Наталья Уварова: «К сожалению, ушла из жизни Майя Кобахидзе, в последние годы она работала генеральным директором Комитета индустриальных телевизионных премий».
По словам Уваровой, в разные годы жизни Майя Кобахидзе работала первым заместителем министра культуры Грузии, директором департамента господдержки искусства в Минкультуры России, начальником управления современного искусства Федерального агентства по культуре и кинематографии. О месте и дате прощания будет известно позже.
Наталья Уварова: «К сожалению, ушла из жизни Майя Кобахидзе, в последние годы она работала генеральным директором Комитета индустриальных телевизионных премий».
По словам Уваровой, в разные годы жизни Майя Кобахидзе работала первым заместителем министра культуры Грузии, директором департамента господдержки искусства в Минкультуры России, начальником управления современного искусства Федерального агентства по культуре и кинематографии. О месте и дате прощания будет известно позже.
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