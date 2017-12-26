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    Умерла глава компании-организатора ТЭФИ Майя Кобахидзе

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    • Фото: Почуев Михаил / ТАСС
    Умерла глава <nobr>компании-организатора</nobr> ТЭФИ Майя Кобахидзе

    Умерла глава компании-организатора ТЭФИ Майя Кобахидзе

    Умерла глава <nobr>компании-организатора</nobr> ТЭФИ Майя Кобахидзе
  • Фото: Почуев Михаил / ТАСС

    • Глава Комитета индустриальных телевизионных премий — компании-организатора премии ТЭФИ — Майя Кобахидзе скончалась в Москве на 65-м году жизни.

    О смерти Майи Кобахидзе ТАСС сообщила пресс-секретарь премии Наталья Уварова.

    Наталья Уварова: «К сожалению, ушла из жизни Майя Кобахидзе, в последние годы она работала генеральным директором Комитета индустриальных телевизионных премий».

    По словам Уваровой, в разные годы жизни Майя Кобахидзе работала первым заместителем министра культуры Грузии, директором департамента господдержки искусства в Минкультуры России, начальником управления современного искусства Федерального агентства по культуре и кинематографии. О месте и дате прощания будет известно позже.

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