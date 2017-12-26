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    Путин назвал главную нерешенную проблему в России

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    Путин назвал главную нерешенную проблему в России

    Путин назвал главную нерешенную проблему в России

    Президент России Владимир Путин считает большое число людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, одной из главных нерешенных проблем в стране.

    Владимир Путин, президент России: «Главная из них (нерешенных проблем) — большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума».

    По словам главы государства, в 2000 году доля таких людей составляла около трети населения страны, сейчас она снизилась до 20 млн человек, однако еще раньше она составляла 15 млн человек.

    Владимир Путин: «Перед нами стоит задача не только выйти на лучшие показатели последних лет, но и дальше, как я недавно говорил на съезде партии „Единая Россия“, таргетировать эту бедность».

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    Выступая на съезде партии «Единая Россия» 23 декабря, российский лидер назвал бедность угрозой стабильности и единству. Глава государства подчеркнул, что люди с востребованной профессией не должны сводить концы с концами, но и раздавать пустые обещания власть не должна.

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