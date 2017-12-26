Путин похвалил стиль работы правительства

Владимир Путин призвал кабмин сохранять стиль работы, который позволяет эффективно решать проблемы.
Владимир Путин сегодня подвел социально-экономические итоги 2017-го — он по традиции встретился в Доме правительства с членами кабинета в преддверии Нового года. Президент сказал, что правительство сделало очень многое. Но напомнил, что проблемы остались
По мнению президента, если этот стиль будет сохранен, то задачи, стоящие перед государством, будут решены.
Владимир Путин: «У нас много задач, которые предстоит еще решить, но уверен: если такой стиль работы, который сложился за последние годы, будет сохранен, то у нас есть все основания полагать, что задачи, стоящие перед страной, будут решаться».
По сути, Владимир Путин на итоговом заседании правительства подводил итоги не только уходящего года, но и последних пяти лет для данного состава кабинета министров. Президент отметил, что действовать приходилось в непростых условиях: это и внешние ограничения, и падение цен на нефть.
Владимир Путин: «Должен сказать, что правительство сделало все возможное и более того. По сутиЮ вы решили все стоящие перед экономикой страны вопросы».
В ходе встречи с правительством президент также заявил, что зависимость российской экономики от цен на нефть и внешних воздействий снизилась.
Владимир Путин: «Прежде всего, работа ЦБ, но невозможно было сделать без экономического блока правительства. Все-таки мы добились минимальной за всю российскую историю инфляции, что, без всяких сомнений, является достижением последних лет и дает все основания полагать, что фундамент макроэкономический, который был создан за последние годы, будет хорошей основой для дальнейшего развития экономики».
А главной нерешенной проблемой президент назвал бедность. По его словам, в том числе из-за внешних ограничений, увеличилось число россиян с доходами ниже прожиточного минимума.
В ходе заседания глава государства также напомнил о том, что проблема расселения аварийного жилья до сих пор не решена. Президент заверил, что работа над этим вопросом будет продолжена.
В свою очередь Дмитрий Медведев от имени правительства пожелал Владимиру Путину победы на выборах, которые пройдут в марте 2018 года. Напомним, что глава государства решил баллотироваться как самовыдвиженец.
По мнению президента, если этот стиль будет сохранен, то задачи, стоящие перед государством, будут решены.
Владимир Путин: «У нас много задач, которые предстоит еще решить, но уверен: если такой стиль работы, который сложился за последние годы, будет сохранен, то у нас есть все основания полагать, что задачи, стоящие перед страной, будут решаться».
По сути, Владимир Путин на итоговом заседании правительства подводил итоги не только уходящего года, но и последних пяти лет для данного состава кабинета министров. Президент отметил, что действовать приходилось в непростых условиях: это и внешние ограничения, и падение цен на нефть.
Владимир Путин: «Должен сказать, что правительство сделало все возможное и более того. По сутиЮ вы решили все стоящие перед экономикой страны вопросы».
В ходе встречи с правительством президент также заявил, что зависимость российской экономики от цен на нефть и внешних воздействий снизилась.
Владимир Путин: «Прежде всего, работа ЦБ, но невозможно было сделать без экономического блока правительства. Все-таки мы добились минимальной за всю российскую историю инфляции, что, без всяких сомнений, является достижением последних лет и дает все основания полагать, что фундамент макроэкономический, который был создан за последние годы, будет хорошей основой для дальнейшего развития экономики».
А главной нерешенной проблемой президент назвал бедность. По его словам, в том числе из-за внешних ограничений, увеличилось число россиян с доходами ниже прожиточного минимума.
В ходе заседания глава государства также напомнил о том, что проблема расселения аварийного жилья до сих пор не решена. Президент заверил, что работа над этим вопросом будет продолжена.
В свою очередь Дмитрий Медведев от имени правительства пожелал Владимиру Путину победы на выборах, которые пройдут в марте 2018 года. Напомним, что глава государства решил баллотироваться как самовыдвиженец.
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