Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Минобороны РФ испытало межконтинентальную ракету «Тополь»

    комментировать

    Минобороны РФ испытало межконтинентальную ракету «Тополь»

    Минобороны РФ испытало межконтинентальную ракету «Тополь»

    Ракетные войска стратегического назначения провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Запуск произошел с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

    Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Минобороны РФ: «В ходе испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО, оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru