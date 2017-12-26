Минобороны РФ испытало межконтинентальную ракету «Тополь»

Ракетные войска стратегического назначения провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Запуск произошел с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Минобороны РФ: «В ходе испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО, оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет».
Минобороны РФ: «В ходе испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО, оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет».
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