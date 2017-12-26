Переодетый в женщину москвич пытался оформить кредит на умершую мать

Столичные полицейские задержали мужчину, который, переодевшись в женскую одежду, пытался получить кредитную карту по документам своей умершей матери.
В Москве в офис банка пришел посетитель в женской одежде. Он попытался оформить кредитную карту, предъявив паспорт на имя 65-летней женщины. Но его маскировка не обманула сотрудников финансово-кредитной организации, и они обратились в полицию.
Полицейские задержали подозреваемого, передает ТАСС. Им оказался 39-летний москвич. Как выяснилось, для оформления кредитной карты он пытался использовать документы своей умершей матери.
Против задержанного возбуждено дело о попытке мошенничества. Ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Полицейские задержали подозреваемого, передает ТАСС. Им оказался 39-летний москвич. Как выяснилось, для оформления кредитной карты он пытался использовать документы своей умершей матери.
Против задержанного возбуждено дело о попытке мошенничества. Ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Комментарии