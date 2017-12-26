«К выпившим не выезжаем»: СК проверяет отказ скорой спасать умирающего пенсионера

В Свердловской области следователи выясняют, почему охраннику общежития пришлось уговаривать медиков приехать на вызов к умирающему пенсионеру. В ближайшее время сыщики побеседуют с диспетчером неотложки, которая якобы отказывалась направить экипаж по адресу.

Мужчину без сознания обнаружили на лестничной площадке. Очевидцы тут же позвонили в скорую. Во время разговора их спросили, есть ли запах алкоголя. Они честно ответили, что есть. Тогда женщина на том конце провода произнесла: «Мы к выпившим не выезжаем».



57-летний мужчина пролежал на лестничной площадке общежития почти полчаса. И все это время очевидцы уговаривали диспетчера экстренной службы направить неотложку.



По словам соседей, в последнее время Альфит Шарафисламов действительно периодически выпивал — он переживал после смерти супруги. Но лишнего, вспоминает его сестра, никогда себе не позволял. К тому же бывший педагог жаловался на проблемы с сердцем.



Впрочем, даже эти доводы не смогли убедить диспетчера неотложки. Тогда очевидцы позвонили в полицию. Только стражи порядка, которые были на месте уже спустя четыре минуты, заставили медиков приехать на вызов. Но было уже слишком поздно.



В СК по факту смерти мужчины начали проверку. Следователи намерены выяснить: отказ в помощи умирающему человеку с запахом алкоголя на этой станции — это единичный случай или порочная практика.



Подробности — в видеоматериале.