«Мы все умрем»: Сахалин превращается в огромный сугроб

Спасатели продолжают устранять последствия сильнейшего снегопада на Сахалине. Циклон оставил без света более 40 населенных пунктов. Заложниками непогоды стали десятки автомобилистов. Выбраться из снежной ловушки на федеральной трассе им помогли сотрудники МЧС.
Кадры транспортного коллапса на Сахалине — одни из самых популярных в Интернете. Мощный циклон как снег на голову. На острове резкое похолодание. Ветер сбивает с ног. Тем, кто оказался в непогоду на трассе, точно не позавидуешь. Пассажиры рейсового автобуса застряли, выбраться из снежной ловушки без помощи спасателей невозможно.
Метель бушует вторые сутки. И это тот случай, когда сугробы в прямом смысле по колено. А где-то и вовсе в человеческий рост. Частные дома также оказались занесены. Скорость ветра достигает 40 метров в секунду. Он сносит деревья, рекламные конструкции, срывает кровлю. Люди не могут устоять на ногах. Впрочем, есть и такие, кто, даже оставшись дома, все равно пострадал. По некоторым данным, пенсионерка вышла на балкон, не выдержала порыва ветра и сорвалась. Сейчас она в больнице. Глядя на эксперименты интернет-пользователей, становится понятно, история эта вполне реальная.
Очевидец: «Мы, походу, все умрем».
По прогнозам синоптиков, циклон буде хозяйничать на Дальнем Востоке недолго. Уже завтра метели и осадки прекратятся.
Метель бушует вторые сутки. И это тот случай, когда сугробы в прямом смысле по колено. А где-то и вовсе в человеческий рост. Частные дома также оказались занесены. Скорость ветра достигает 40 метров в секунду. Он сносит деревья, рекламные конструкции, срывает кровлю. Люди не могут устоять на ногах. Впрочем, есть и такие, кто, даже оставшись дома, все равно пострадал. По некоторым данным, пенсионерка вышла на балкон, не выдержала порыва ветра и сорвалась. Сейчас она в больнице. Глядя на эксперименты интернет-пользователей, становится понятно, история эта вполне реальная.
Очевидец: «Мы, походу, все умрем».
Ураганный ветер на Сахалине снес с балкона четвертого этажа вышедшую покурить бабушку. Женщине повезло — она упала в мяг…Опубликовано НТВ 26 декабря 2017 г.
Так выходила на улицу семья моей сестры. Сабо, Оха, Сахалин. Так бывало часто у них, сначала коридор прочищают, потом на лыжи, с собой лопату и вперёд на работу и по делам. Жизнь там не останавливалась. pic.twitter.com/XyB6OMTLAx— Ольга Боронина (@0422100422101) 26 декабря 2017 г.
По прогнозам синоптиков, циклон буде хозяйничать на Дальнем Востоке недолго. Уже завтра метели и осадки прекратятся.
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