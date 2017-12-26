«Мы все умрем»: Сахалин превращается в огромный сугроб

Так выходила на улицу семья моей сестры. Сабо, Оха, Сахалин. Так бывало часто у них, сначала коридор прочищают, потом на лыжи, с собой лопату и вперёд на работу и по делам. Жизнь там не останавливалась. pic.twitter.com/XyB6OMTLAx