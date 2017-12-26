В Москве от рака умер один из создателей Рунета

В Москве скончался один из создателей российского сегмента Интернета Валерий Бардин. Об этом сообщила его супруга.
Бардину было 63 года. Причиной смерти, по словам его жены, стало онкологическое заболевание, передает ТАСС.
Бардин родился 6 января 1954 года, обучался в Московском инженерно-физическом институте, работал программистом в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова. Именно там в конце 1980-х была создана компьютерная сеть, вскоре подключенная к Интернету. В этом процессе Бардин принимал активное участие.
Позже он принимал участие в создании большого количества проектов в области компьютерных сетей и информационных технологий. Среди них — первые российские провайдеры «Демос» и «Релком», а также первое новостное интернет-СМИ «Национальная служба новостей».
В августе этого года в Москве скончался другой создатель Рунета — Андрей Чернов. В начале 90-х годов он изобрел кодировку для кириллического алфавита в Интернете KOI8-R.
Бардин родился 6 января 1954 года, обучался в Московском инженерно-физическом институте, работал программистом в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова. Именно там в конце 1980-х была создана компьютерная сеть, вскоре подключенная к Интернету. В этом процессе Бардин принимал активное участие.
Позже он принимал участие в создании большого количества проектов в области компьютерных сетей и информационных технологий. Среди них — первые российские провайдеры «Демос» и «Релком», а также первое новостное интернет-СМИ «Национальная служба новостей».
В августе этого года в Москве скончался другой создатель Рунета — Андрей Чернов. В начале 90-х годов он изобрел кодировку для кириллического алфавита в Интернете KOI8-R.
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