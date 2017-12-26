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    Спорткомплекс «Олимпийский» сменил владельца. компании, Москва, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпорткомплекс «Олимпийский» сменил владельца

    Спорткомплекс «Олимпийский» сменил владельца

    2 комментария
    Спорткомплекс «Олимпийский» сменил владельца

    Спорткомплекс «Олимпийский» сменил владельца

    Спорткомплекс «Олимпийский» сменил владельца

      Бизнесмен Муса Бажаев продал спорткомплекс «Олимпийский» компании «Киевская площадь», в которую входят торговый центр «Европейский» и гостиница «Украина». Принадлежит компания Зараху Илиеву и Году Нисанову.

      Как пишет Forbes, сделка по «Олимпийскому» прошла в декабре, сумму не раскрывают, но известно, что в 2014 году мэрия Москвы продала 64% акций спорткомплекса примерно за 4,5 млрд рублей.

      Новые хозяева планируют реконструировать построенный в 1980 году «Олимпийский» с сохранением исторического фасада. Начать должны в 2019 году.

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