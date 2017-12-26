Спорткомплекс «Олимпийский» сменил владельца

Бизнесмен Муса Бажаев продал спорткомплекс «Олимпийский» компании «Киевская площадь», в которую входят торговый центр «Европейский» и гостиница «Украина». Принадлежит компания Зараху Илиеву и Году Нисанову.
Как пишет Forbes, сделка по «Олимпийскому» прошла в декабре, сумму не раскрывают, но известно, что в 2014 году мэрия Москвы продала 64% акций спорткомплекса примерно за 4,5 млрд рублей.
Новые хозяева планируют реконструировать построенный в 1980 году «Олимпийский» с сохранением исторического фасада. Начать должны в 2019 году.
Новые хозяева планируют реконструировать построенный в 1980 году «Олимпийский» с сохранением исторического фасада. Начать должны в 2019 году.
Комментарии