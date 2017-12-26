Житель Казани украл у соседа раритетный Mercedes и сдал его на металлолом

В деталях похищения ретроавтомобиля пришлось разбираться суду в Казани. Местный коллекционер собирает редких железных коней. В том числе в его гараже стоял Mercedes-Benz Pullman 1937 года стоимостью в несколько сотен тысяч евро. И, по словам хозяина, воры не оценили достоинств модели и просто сдали ее на металлолом.

Как можно было так варварски обойтись с раритетом и почему его сосед, который теперь дожидается приговора, решил разобрать на части редчайший автомобиль, недоумевает бизнесмен Камиль Шайдаров. Эта машина была жемчужиной в его коллекции, признается мужчина. На такой еще в довоенные годы передвигались высшие чиновники Германии.



Лимузин представительского класса, по словам владельца, был в идеальном состоянии. Работало даже переговорное устройство, по которому пассажиры давали указания водителю, куда направляться. Но кто же знал, что кому-то придет в голову не просто похитить, а сдать раритет на металлолом.



На европейских аукционах стоимость подобной машины достигает полумиллиона долларов, рассказал Камиль Шайдаров. Превратив раритет в груду металла, похитители выручили всего 18 тысяч рублей. Тех, кто безжалостно расправился с автомобилем, предприниматель поймал с поличным. Увидел, как около гаражей двое молодых людей разбирают старый автомобиль, предложил его выкупить и сделать частью своей коллекции. Но то, что услышал в ответ, его обескуражило.



Камиль Шайдаров: «Один из них говорит, мужик, ты опоздал, вот в этом гараже такой ретро стоял, длинный, черный. Вот у меня тут все оборвалось. Я на какие-то секунды даже голос потерял, просто не мог ничего сказать».



До сих пор Камилю тяжело свыкнуться с потерей. Еще сложнее принять тот факт, что вероятный организатор преступления — его сосед.



Подробности — в видеоматериале.