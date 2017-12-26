Житель Подольска после избиения у клуба теряет память каждую ночь

Сегодня продолжение получила невероятная история из Подольска: в суде рассматривают дело охранника ночного клуба, который ударил клиента. Сергей получил тяжелую травму, частично потерял зрение, слух, но главное — память. Сейчас его жизнь схожа с судьбой героини знаменитого голливудского фильма «50 первых поцелуев».

Каждый раз, ложась спать, он забывает события минувшего дня, а утром не может узнать даже свою любимую девушку. Спутнице Сергея постоянно приходится подробно рассказывать о последних месяцах его жизни. Вместе они смотрят семейные видеозаписи, разглядывают фотоальбом.



Фраза «Новый год» для этой пары имеет особое значение. Для Даши и Сергея каждый день — новый. Они собирались пожениться, а теперь каждая их встреча начинается одинаково — со знакомства. Ведь мужчина не помнит ни вчерашние события, ни всю предыдущую жизнь. Два года отношений, что их связывали, тоже стерлись из памяти.



Сергей Игнашин: «Я ее называл другим именем. Именем девушки, которая была у меня шесть лет назад. Отчима своего не узнавал».



Его жизнь сейчас словно чистый лист бумаги, который непременно нужно заполнить лицами, датами и событиями. Среди них — драка у клуба, которая и привела к амнезии. Инцидент произошел в апреле этого года. Вместе с друзьями он пошел на дискотеку в Подольске. Там между ним и охранником завязался конфликт, переросший в драку.



На скорой Сергея доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Несколько операций, два дня в коме. Врачи говорили — не выживет, а он выкарабкался. И теперь по крупицам восстанавливает собственную жизнь.



Подробности — в видеоматериале.