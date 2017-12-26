Саакашвили потребует в ЕСПЧ компенсацию за «похищение»

Михаил Саакашвили объявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека с иском против украинских силовиков, организовавших его «похищение».
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Бывший президент Грузии будет требовать компенсации за действия «преступников» из СБУ.
Михаил Саакашвили: «Они выкрали меня из дома, применили насилие не только по отношению ко мне, но и к группе людей, без единого документа, который бы давал им право это делать».
Адвокат Саакашвили в свою очередь сообщил, что политик не намерен во вторник приходить в СБУ на допрос, передает ТАСС.
В начале декабря в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что бросится вниз. Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили. Но сторонники политика заблокировали машину, пробили колеса и разбили стекло, а затем силой освободили «украинского грузина».
Михаил Саакашвили: «Они выкрали меня из дома, применили насилие не только по отношению ко мне, но и к группе людей, без единого документа, который бы давал им право это делать».
Адвокат Саакашвили в свою очередь сообщил, что политик не намерен во вторник приходить в СБУ на допрос, передает ТАСС.
В начале декабря в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что бросится вниз. Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили. Но сторонники политика заблокировали машину, пробили колеса и разбили стекло, а затем силой освободили «украинского грузина».
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