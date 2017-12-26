Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Саакашвили потребует в ЕСПЧ компенсацию за «похищение»

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko
    Саакашвили потребует в ЕСПЧ компенсацию за «похищение»

    Саакашвили потребует в ЕСПЧ компенсацию за «похищение»

    Саакашвили потребует в ЕСПЧ компенсацию за «похищение»
  • Фото: Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko

    • Михаил Саакашвили объявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека с иском против украинских силовиков, организовавших его «похищение».

    Бывший президент Грузии будет требовать компенсации за действия «преступников» из СБУ.

    Михаил Саакашвили: «Они выкрали меня из дома, применили насилие не только по отношению ко мне, но и к группе людей, без единого документа, который бы давал им право это делать».

    Адвокат Саакашвили в свою очередь сообщил, что политик не намерен во вторник приходить в СБУ на допрос, передает ТАСС.

    смотретьСаакашвили не дошел до кабинета прокурора
    Саакашвили не дошел до кабинета прокурора
    В начале декабря в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что бросится вниз. Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили. Но сторонники политика заблокировали машину, пробили колеса и разбили стекло, а затем силой освободили «украинского грузина».

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru