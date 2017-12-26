В Ангарске таксист спас жизнь зажатого в дверях автобуса мальчика

В Ангарске водитель автобуса несколько метров протащил
7-летнего ребенка, зажатого дверями транспортного средства. На помощь мальчику пришел таксист, который преградил путь автобусу своим автомобилем.
Как говорится в сообщении ГУ МВД по Иркутской области, инцидент произошел вечером 25 декабря.
Из сообщения ГУ МВД по Иркутской области: «Водитель маршрутного автобуса при высадке пассажиров допустил защемление дверями руки 7-летнего пассажира, и продолжил движение, волоча его за собой. Свидетелем произошедшего оказался водитель службы такси — 52-летний Азамжон Жалилов, который мгновенно отреагировал, обогнав автобус и преградив ему путь».
По предварительным данным, мальчик получил ушиб предплечья, ему назначено амбулаторное лечение. В полиции начали проверку. Доследственную проверку в связи с инцидентом начали и в СУ СК по Иркутской области.
Тем временем правоохранители приняли решение наградить таксиста, который пришел на помощь ребенку.
Из сообщения ГУ МВД по Иркутской области: «Водитель маршрутного автобуса при высадке пассажиров допустил защемление дверями руки 7-летнего пассажира, и продолжил движение, волоча его за собой. Свидетелем произошедшего оказался водитель службы такси — 52-летний Азамжон Жалилов, который мгновенно отреагировал, обогнав автобус и преградив ему путь».
По предварительным данным, мальчик получил ушиб предплечья, ему назначено амбулаторное лечение. В полиции начали проверку. Доследственную проверку в связи с инцидентом начали и в СУ СК по Иркутской области.
Тем временем правоохранители приняли решение наградить таксиста, который пришел на помощь ребенку.
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