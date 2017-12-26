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    СМИ назвали причину распада группы «Грибы»

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    • Фото: Грибы / vk.com
    СМИ назвали причину распада группы «Грибы»

    СМИ назвали причину распада группы «Грибы»

    СМИ назвали причину распада группы «Грибы»
  • Фото: Грибы / vk.com

    • Украинская группа «Грибы», объявившая о завершении концертной деятельности до конца 2017 года, распалась из-за нового проекта одного из участников коллектива.

    Как сообщает украинское издание «Вести», главный идеолог и солист группы Юрий Бардаш теперь займется раскруткой своего нового проекта «Бамбинтон», чей клип на песню «Зая» уже собрал на YouTube более 9 млн просмотров.

    Коллектив «Грибы» был основан в 2016 году. Наибольшую известность группе принес клип на песню «Тает лед», который собрал на YouTube более 148 млн просмотров.

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