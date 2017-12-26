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    Во Львове неизвестные напали на отделение «Сбербанка»

    3 комментария
    • Фото: Igor Zinkevych / facebook.com
    Во Львове неизвестные напали на отделение «Сбербанка»

    Во Львове неизвестные напали на отделение «Сбербанка»

    Во Львове неизвестные напали на отделение «Сбербанка»
  • Фото: Igor Zinkevych / facebook.com

    • Отделение «Сбербанка» во Львове подверглось нападению неизвестных. В офисе разбиты окна, а на фасаде вандалы оставили надпись «Выметайтесь».

    Об очередном нападении на отделение «Сбербанка» на Украине сообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич. Он разместил запись в своем Facebook. По его словам, неизвестные атаковали офис банка на Городецкой улице. Вандалы разбили три окна и исписали красной краской фасад.

    Игорь Зинкевич: «26.12.2017 в 4:00. Улица Городецкая, 147 во Львове, отделение „Сбербанка“. Обнаружены разбитыми два окна и разбито одно окно на двери, на фасаде здания — надпись красной краской „Выметайтесь“».

    Как он уточнил, следов проникновение в офис нет. На месте работает полиция.

    26.12.2017 о 04:00
    вул. Городоцька, 147 в м. Львові, відділення "Сбербанк Росії", виявлено розбиті два вікна та розбите …

    Posted by Igor Zinkevych on Monday, December 25, 2017

    Многочисленные случаи нападений на отделения российских банков начались на Украине весной. В частности, во Львове вандалы в июне попытались поджечь офис VS Bank, который принадлежит «Сбербанку».

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