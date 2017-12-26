Во Львове неизвестные напали на отделение «Сбербанка»

Отделение «Сбербанка» во Львове подверглось нападению неизвестных. В офисе разбиты окна, а на фасаде вандалы оставили надпись «Выметайтесь».
Об очередном нападении на отделение «Сбербанка» на Украине сообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич. Он разместил запись в своем Facebook. По его словам, неизвестные атаковали офис банка на Городецкой улице. Вандалы разбили три окна и исписали красной краской фасад.
Игорь Зинкевич: «26.12.2017 в 4:00. Улица Городецкая, 147 во Львове, отделение „Сбербанка“. Обнаружены разбитыми два окна и разбито одно окно на двери, на фасаде здания — надпись красной краской „Выметайтесь“».
Как он уточнил, следов проникновение в офис нет. На месте работает полиция.
Многочисленные случаи нападений на отделения российских банков начались на Украине весной. В частности, во Львове вандалы в июне попытались поджечь офис VS Bank, который принадлежит «Сбербанку».
Игорь Зинкевич: «26.12.2017 в 4:00. Улица Городецкая, 147 во Львове, отделение „Сбербанка“. Обнаружены разбитыми два окна и разбито одно окно на двери, на фасаде здания — надпись красной краской „Выметайтесь“».
Как он уточнил, следов проникновение в офис нет. На месте работает полиция.
26.12.2017 о 04:00Posted by Igor Zinkevych on Monday, December 25, 2017
вул. Городоцька, 147 в м. Львові, відділення "Сбербанк Росії", виявлено розбиті два вікна та розбите …
Многочисленные случаи нападений на отделения российских банков начались на Украине весной. В частности, во Львове вандалы в июне попытались поджечь офис VS Bank, который принадлежит «Сбербанку».
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