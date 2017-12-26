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    МИД РФ: США и Канада откроют «ящик Пандоры», поставляя оружие Киеву

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    • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
    МИД РФ: США и Канада откроют «ящик Пандоры», поставляя оружие Киеву

    МИД РФ: США и Канада откроют «ящик Пандоры», поставляя оружие Киеву

    МИД РФ: США и Канада откроют «ящик Пандоры», поставляя оружие Киеву
  • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

    • Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что поставки американского и канадского летального оружия Украине разожгут конфликт в Донбассе с новой силой.

    Григорий Карасин осудил решение властей США и Канады разрешить поставку оружия Украине. По его мнению, этот шаг может способствовать втягиванию в конфликт других государств.

    Григорий Карасин: «Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают „ящик Пандоры“ и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его».

    Как отметил дипломат, мало кто задумывается о последствиях такого действия, передает РИА Новости.

    Напомним, Канада включила Украину в список стран, в которые канадским компаниях разрешено продавать оружие. СМИ тем временем сообщают, что администрация Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Киеву летального оружия.

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