МИД РФ: США и Канада откроют «ящик Пандоры», поставляя оружие Киеву

Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что поставки американского и канадского летального оружия Украине разожгут конфликт в Донбассе с новой силой.
Григорий Карасин осудил решение властей США и Канады разрешить поставку оружия Украине. По его мнению, этот шаг может способствовать втягиванию в конфликт других государств.
Григорий Карасин: «Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают „ящик Пандоры“ и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его».
Как отметил дипломат, мало кто задумывается о последствиях такого действия, передает РИА Новости.
Напомним, Канада включила Украину в список стран, в которые канадским компаниях разрешено продавать оружие. СМИ тем временем сообщают, что администрация Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Киеву летального оружия.
Григорий Карасин: «Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают „ящик Пандоры“ и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его».
Как отметил дипломат, мало кто задумывается о последствиях такого действия, передает РИА Новости.
Напомним, Канада включила Украину в список стран, в которые канадским компаниях разрешено продавать оружие. СМИ тем временем сообщают, что администрация Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Киеву летального оружия.
Комментарии