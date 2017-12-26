Сенаторы приняли законы о ежемесячных выплатах на детей и продлении маткапитала

Совет Федерации одобрил президентские законопроекты о поддержке семей. Речь идет о продлении материнского капитала до 2021 года и ежемесячных выплатах на детей.
Пакет законов о поддержке семей на рассмотрение парламента внес президент Владимир Путин.
Закон о ежемесячных выплатах при рождении или усыновлении первого и второго ребенка распространится на детей, появившихся на свет с 1 января 2018 года. Выплаты за ребенка будут производиться до достижения им полутора лет. Право на их получение предусмотрено для семей, где доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Выплачивать пособия будут из федерального бюджета. Их размер в среднем составит 10 с половиной тысяч рублей. Предполагается, что этот закон коснется 340 тысяч семей.
Также Совет Федерации одобрил закон о продлении на три года (до 2021-го) программы материнского капитала. Кроме того, этот документ вводит возможность тратить маткапитал на оплату услуг дошкольного образования.
Как отметила вице-спикер Совфеда Галина Карелова, маткапитал остается одной из самых востребованных форм поддержки семей при решении жилищных вопросов. Она выразила уверенность, что применение нового закона «даст очень хороший эффект» и позволит более гибко использовать средства маткапитала, передает ТАСС.
Ранее законы о ежемесячных выплатах и продлении маткапитала были одобрены Госдумой.
Закон о ежемесячных выплатах при рождении или усыновлении первого и второго ребенка распространится на детей, появившихся на свет с 1 января 2018 года. Выплаты за ребенка будут производиться до достижения им полутора лет. Право на их получение предусмотрено для семей, где доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Выплачивать пособия будут из федерального бюджета. Их размер в среднем составит 10 с половиной тысяч рублей. Предполагается, что этот закон коснется 340 тысяч семей.
Также Совет Федерации одобрил закон о продлении на три года (до 2021-го) программы материнского капитала. Кроме того, этот документ вводит возможность тратить маткапитал на оплату услуг дошкольного образования.
Как отметила вице-спикер Совфеда Галина Карелова, маткапитал остается одной из самых востребованных форм поддержки семей при решении жилищных вопросов. Она выразила уверенность, что применение нового закона «даст очень хороший эффект» и позволит более гибко использовать средства маткапитала, передает ТАСС.
Ранее законы о ежемесячных выплатах и продлении маткапитала были одобрены Госдумой.
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