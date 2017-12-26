Украина ввела биометрический контроль на границе с РФ

С сегодняшнего дня россияне смогут попасть на Украину только после сдачи отпечатков пальцев.
Система биометрического контроля заработала пока в тестовом режиме на основных пограничных пунктах пропуска и в аэропортах, а с 1 января ее установят на всех КПП. Собранные биометрические данные будут заноситься в базы Госпогранслужбы, СБУ и МВД Украины.
Также россиянам нужно будет заполнять на сайте украинского МИД специальную анкету — причем только на украинском или английском языках с подробным указанием целей и маршрута поездки.
Ранее в Верховной раде звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. В Кремле ранее заявили, что Москва в визовых вопросах с Украиной будет исходить из принципа взаимности.
Также россиянам нужно будет заполнять на сайте украинского МИД специальную анкету — причем только на украинском или английском языках с подробным указанием целей и маршрута поездки.
Ранее в Верховной раде звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. В Кремле ранее заявили, что Москва в визовых вопросах с Украиной будет исходить из принципа взаимности.
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