Крупнейший узел за Уралом: в аэропорту Красноярска открывается новый терминал

В аэропорту Красноярска началась торжественная церемония открытия нового терминала. Его строительство продолжалось полтора года и обошлось в 5 миллиардов рублей.

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Внутренние рейсы в новом терминале начнут обслуживать с 27 декабря, а во второй половине будущего года в него перенесут и международные. Два из шести телетрапов терминала уже работают.



По планам, аэропорт Красноярска станет крупнейшим российским авиаузлом за Уралом и сможет обслуживать до пяти миллионов пассажиров в год. Площадь аэровокзала — 58 тыс. кв. метров. Предусмотрены пять уровней досмотра багажа, а также система, позволяющая контролировать перемещение пассажиров и реагировать на внештатные ситуации.



Дизайнеры и архитекторы аэровокзала гордятся проделанной работой. Главная идея оформления — концепция одной реки. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Влады Копыловской.