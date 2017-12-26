Майнеры обсудили будущее криптовалют на встрече в Госдуме

Интерес к виртуальным деньгам в последнее время настолько высок, что майнеры (те, кто добывает криптовалюту) даже провели первую всемирную встречу, чтобы обсудить будущее этой технологии. Примечательно, что съезд прошел в России, а точнее — в Госдуме, которая пока только готовится рассмотреть правовой статус биткоина и его перевод на законные рельсы.

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Москва

технологии

Криптовалюта — это пузырь или будущее? Этот вопрос уже обсуждается на уровне министров финансов. Правда, единого мнения до сих пор нет. В России про блокчейн и биткоин сейчас говорят очень сдержанно. Пока государство обходит эти технологии стороной, они сами к нему приходят. Точнее приезжают.



Трубот — это не только гарант безопасности массовых мероприятий. В свободное время это еще и машина для майнинга — добычи криптовалют. Необычный аппарат вместе с идеями о будущем виртуальных денег представили на первой международной конференции майнеров в Госдуме.



Криптовалюту обсуждали с представителями 15 стран. Большинство государств официально криптовалюту еще не признает. Но налоги с блокчейн бирж уже взымают. Таким путем, например, пошли в Индии. Вопрос правового будущего виртуальных денег в России депутаты обсудят на этой неделе.



Курс — это главное преимущество криптовалюты, говорят сами майнеры. Система блокчейн — это новый уровень взаимоотношений, твердят криптоспециалисты. Правда, объяснить это утверждение могут далеко не все. Впрочем, и Интернет для большинства когда-то казался чем-то необъяснимым.



Подробности — в видеоматериале.