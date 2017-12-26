Visa и Mastercard исключены из «Финтеха»

Компании Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех», созданной под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий.
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Как пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники, решение было принято, поскольку ассоциация занимается значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard являются иностранными компаниями. Один из участников «Финтеха» рассказал, что отказ от сотрудничества связан с вопросами безопасности.
Компании были приняты в ассоциацию 12 октября. В настоящее время на сайте «Финтеха» Visa и Mastercard в качестве участников не значатся. В самой ассоциации заявляют, что открыты для сотрудничества, а переговоры с Visa и Mastercard продолжаются. Представители платежных систем и ЦБ на запрос издания не ответили.
Компании были приняты в ассоциацию 12 октября. В настоящее время на сайте «Финтеха» Visa и Mastercard в качестве участников не значатся. В самой ассоциации заявляют, что открыты для сотрудничества, а переговоры с Visa и Mastercard продолжаются. Представители платежных систем и ЦБ на запрос издания не ответили.
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