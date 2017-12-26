Совфед призвал осудить латвийский закон о ветеранах ВОВ и нацистах

Совет Федерации обратился к странам Евросоюза с призывом осудить закон, который приравнивает участников Второй мировой войны к нацистам в Латвии.
Из заявления: «Члены Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации считают, что в интересах правды и справедливости государства члены Европейского союза должны выразить решительный протест подобному правовому произволу, совершившемуся в современной Европе, где коллаборационизм времен Второй мировой войны решительно осуждается подлинно демократическими государствами и обществами».
Сенаторы убеждены, что нет никаких ни политических, ни правовых, ни моральных оправданий уравниванию в правах нацистских преступников и их пособников с теми, кто героически им противостоял на протяжении всей самой кровопролитной в истории человечества войны, отдал свои жизни, освобождая Европу от «коричневой чумы».
Член Совфеда Владимир Джабаров, комментируя ситуацию РИА Новости, выразил уверенность, что принятый сеймом Латвии закон на долгие годы ухудшит ее отношения с Россией.
Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам: «Это абсолютно недопустимый закон. Он направлен на искажение истории, на то, чтобы уничтожить историческую память. Безусловно, его принятие ухудшит отношения России с Латвией на долгие годы».
Сейм (парламент) Латвии 21 декабря принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем гражданам страны, кто принимал участие в проходивших там боевых действиях в составе регулярных армий как СССР, так и фашистской Германии.
Сенаторы убеждены, что нет никаких ни политических, ни правовых, ни моральных оправданий уравниванию в правах нацистских преступников и их пособников с теми, кто героически им противостоял на протяжении всей самой кровопролитной в истории человечества войны, отдал свои жизни, освобождая Европу от «коричневой чумы».
Член Совфеда Владимир Джабаров, комментируя ситуацию РИА Новости, выразил уверенность, что принятый сеймом Латвии закон на долгие годы ухудшит ее отношения с Россией.
Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам: «Это абсолютно недопустимый закон. Он направлен на искажение истории, на то, чтобы уничтожить историческую память. Безусловно, его принятие ухудшит отношения России с Латвией на долгие годы».
Сейм (парламент) Латвии 21 декабря принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем гражданам страны, кто принимал участие в проходивших там боевых действиях в составе регулярных армий как СССР, так и фашистской Германии.
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