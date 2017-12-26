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    Семейная ссора обернулась стрельбой на севере Москвы

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    Семейная ссора обернулась стрельбой на севере Москвы

    Семейная ссора обернулась стрельбой на севере Москвы

    Московские полицейские выясняют обстоятельства и мотивы стрельбы на севере города.

    Инцидент произошел на Беговой улице утром во вторник. Мужчина открыл стрельбу, предположительно, из пневматики во время конфликта с женщиной. Свидетелями происшествия стали врачи скорой помощи. По предварительным данным, пострадавших нет. Как подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, стрелявший «противоправных действий в отношении медиков не совершал», сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    ГУ МВД РФ по Москве: «Машина медиков осмотрена, никаких повреждений на ней не обнаружено, проводится проверка».

    Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что у станции метро «Беговая» мужчина якобы стрелял по автомобилю скорой помощи.

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