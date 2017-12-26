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    Автомобиль протаранил автобусную остановку с людьми в Балашове: есть пострадавшие

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    • Фото: Подслушано Балашов / vk.com
    Автомобиль протаранил автобусную остановку с людьми в Балашове: есть пострадавшие

    Автомобиль протаранил автобусную остановку с людьми в Балашове: есть пострадавшие

    Автомобиль протаранил автобусную остановку с людьми в Балашове: есть пострадавшие
  • Фото: Подслушано Балашов / vk.com

    • Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Балашове Саратовской области, госпитализированы женщина с ребенком.

    Как сообщили «Интерфаксу» в УГИБДД региона, авария произошла накануне на Шоссейной улице. Водитель автомобиля ВАЗ-21140 ехал на большой скорости и не справился с управлением.

    В результате машина врезалась в автобусную остановку с людьми. Пострадали 68-летняя женщина и 12-летний мальчик. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в городскую клинику.

    Между тем в областном Минздраве РИА Новости сообщили, что в результате ДТП пострадали четыре человека, при этом только один из них был госпитализирован.

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