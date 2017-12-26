Автомобиль протаранил автобусную остановку с людьми в Балашове: есть пострадавшие

Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Балашове Саратовской области, госпитализированы женщина с ребенком.
Как сообщили «Интерфаксу» в УГИБДД региона, авария произошла накануне на Шоссейной улице. Водитель автомобиля ВАЗ-21140 ехал на большой скорости и не справился с управлением.
В результате машина врезалась в автобусную остановку с людьми. Пострадали 68-летняя женщина и 12-летний мальчик. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в городскую клинику.
Между тем в областном Минздраве РИА Новости сообщили, что в результате ДТП пострадали четыре человека, при этом только один из них был госпитализирован.
В результате машина врезалась в автобусную остановку с людьми. Пострадали 68-летняя женщина и 12-летний мальчик. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в городскую клинику.
Между тем в областном Минздраве РИА Новости сообщили, что в результате ДТП пострадали четыре человека, при этом только один из них был госпитализирован.
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