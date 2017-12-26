Москвичей предупредили о мокром снеге, сильном ветре и гололедице

МЧС Москвы выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях на вторник, 26 декабря.
По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, в течение всего дня в Москве ожидается мокрый снег, гололедица и ветер с порывами 12–17 м/с.
В МЧС в связи с этим предупредили, что возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укреплённых конструкций, приводящие к затору на дорогах, а также ухудшение видимости и затруднение движения транспорта.
Автомобилистов просят отказаться от поездок на личном автомобиле.
А минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала календарной зимы.
В МЧС в связи с этим предупредили, что возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укреплённых конструкций, приводящие к затору на дорогах, а также ухудшение видимости и затруднение движения транспорта.
Автомобилистов просят отказаться от поездок на личном автомобиле.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явленияхhttps://t.co/nIPv9lzVmX— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) December 26, 2017
А минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала календарной зимы.
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