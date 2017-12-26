Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Москвичей предупредили о мокром снеге, сильном ветре и гололедице

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков
    Москвичей предупредили о мокром снеге, сильном ветре и гололедице

    Москвичей предупредили о мокром снеге, сильном ветре и гололедице

    Москвичей предупредили о мокром снеге, сильном ветре и гололедице
  • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков

    • МЧС Москвы выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях на вторник, 26 декабря.

    По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, в течение всего дня в Москве ожидается мокрый снег, гололедица и ветер с порывами 12–17 м/с.

    В МЧС в связи с этим предупредили, что возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укреплённых конструкций, приводящие к затору на дорогах, а также ухудшение видимости и затруднение движения транспорта.

    Автомобилистов просят отказаться от поездок на личном автомобиле.


    А минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала календарной зимы.

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru