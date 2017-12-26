Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Машина съехала с моста в реку в Ивановской области: трое погибших

    комментировать
    • Фото: 37.мвд.рф
    Машина съехала с моста в реку в Ивановской области: трое погибших

    Машина съехала с моста в реку в Ивановской области: трое погибших

    Машина съехала с моста в реку в Ивановской области: трое погибших
  • Фото: 37.мвд.рф

    • Трое молодых людей погибли, 16-летний подросток попал в больницу при падении легковой машины в реку с моста в Ивановской области.

    Как сообщили РИА Новости в УМВД региона, «в 1:30 (мск) в городе Тейково четверо молодых людей катались на автомашине „Лада-Калина“, и на улице Октябрьская 21-летний водитель, вероятно, не справился с управлением и съехал с моста в реку Вязьма».

    Из сообщения УМВД по Ивановской области: «В результате сам водитель погиб, погибли также двое 18-летних молодых людей, которые находились в салоне».

    Сообщается, что 16-летний подросток сумел выбраться из салона и попал в больницу с переохлаждением и резаной раной руки.

    По данным ведомства, водитель только вернулся из армии, не исключено, что компания праздновала это событие. Однако точный ответ, были ли молодые люди в состоянии опьянения или нет, даст экспертиза.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru