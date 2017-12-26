Машина съехала с моста в реку в Ивановской области: трое погибших

Трое молодых людей погибли,
16-летний подросток попал в больницу при падении легковой машины в реку с моста в Ивановской области.
Как сообщили РИА Новости в УМВД региона, «в 1:30 (мск) в городе Тейково четверо молодых людей катались на автомашине „Лада-Калина“, и на улице Октябрьская 21-летний водитель, вероятно, не справился с управлением и съехал с моста в реку Вязьма».
Из сообщения УМВД по Ивановской области: «В результате сам водитель погиб, погибли также двое 18-летних молодых людей, которые находились в салоне».
Сообщается, что 16-летний подросток сумел выбраться из салона и попал в больницу с переохлаждением и резаной раной руки.
По данным ведомства, водитель только вернулся из армии, не исключено, что компания праздновала это событие. Однако точный ответ, были ли молодые люди в состоянии опьянения или нет, даст экспертиза.
Из сообщения УМВД по Ивановской области: «В результате сам водитель погиб, погибли также двое 18-летних молодых людей, которые находились в салоне».
Сообщается, что 16-летний подросток сумел выбраться из салона и попал в больницу с переохлаждением и резаной раной руки.
По данным ведомства, водитель только вернулся из армии, не исключено, что компания праздновала это событие. Однако точный ответ, были ли молодые люди в состоянии опьянения или нет, даст экспертиза.
Комментарии