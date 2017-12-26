Автомобилист в Приморье случайно снял самую редкую кошку в мире

В Приморье автолюбителю удалось сделать уникальные кадры — любопытный дальневосточный леопард вплотную подошел к трассе.
Неожиданная встреча произошла у границ национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Нацпарк «Земля леопардов»: «Встретив леопарда, люди были изумлены спокойным поведением редчайшего хищника, который не спешил скрыться в лесу, несмотря на шум моторов и гул автомобильных клаксонов».
Благодаря этой записи ученые «Земли леопарда» получили ценные данные о состоянии одного из краснокнижных леопардов, за судьбой которого специалисты наблюдают уже почти 10 лет. Выяснилось, что к людям вышла самка под номером Leo 69F.
Нацпарк «Земля леопардов»: «Заметно, что Leo 69F — весьма упитанная кошка и явно не испытывает проблем с охотой».
Краснокнижные кошки иногда покидают пределы национального природного парка и выходят прямо к дороге. Ученые предполагают, что животным хочется простора и новизны, поэтому они ищут для себя другой ареол обитания.
Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных кошек на планете. Численность популяции в России в начале 2000-х годов составляла всего около 30 зверей. На сегодняшний день она насчитывает 70 особей. В России эти животные обитают только в Приморском крае, при этом около 90% хищников живут на территории национального парка «Земля леопарда».
Нацпарк «Земля леопардов»: «Встретив леопарда, люди были изумлены спокойным поведением редчайшего хищника, который не спешил скрыться в лесу, несмотря на шум моторов и гул автомобильных клаксонов».
Благодаря этой записи ученые «Земли леопарда» получили ценные данные о состоянии одного из краснокнижных леопардов, за судьбой которого специалисты наблюдают уже почти 10 лет. Выяснилось, что к людям вышла самка под номером Leo 69F.
Нацпарк «Земля леопардов»: «Заметно, что Leo 69F — весьма упитанная кошка и явно не испытывает проблем с охотой».
Краснокнижные кошки иногда покидают пределы национального природного парка и выходят прямо к дороге. Ученые предполагают, что животным хочется простора и новизны, поэтому они ищут для себя другой ареол обитания.
Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных кошек на планете. Численность популяции в России в начале 2000-х годов составляла всего около 30 зверей. На сегодняшний день она насчитывает 70 особей. В России эти животные обитают только в Приморском крае, при этом около 90% хищников живут на территории национального парка «Земля леопарда».
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