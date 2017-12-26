Циклон на Сахалине обесточил десятки сел и повредил кровли домов

Почти 30 сел на Сахалине полностью обесточены
из-за мощного снежного циклона, еще 13 остались без света частично.
По информации «Сахалинэнерго», наиболее сложная ситуация сохраняется в центральных и северных районах острова, где по-прежнему бушует сильная метель с ураганным ветром и мокрым снегом. Из-за заметенных дорог доступ к электроустановкам затруднен.
В Углегорском районе Сахалина ураганный ветер повредил кровлю 13 домов. По данным местных СМИ, крыши лишился детский сад в Ногликском районе — его кровля разлетелась буквально в щепки, а повредив припаркованные рядом автомобили. Сразу в нескольких районных центрах из-за порывов ветра в 30–40 метров в секунду попадали новогодние елки.
На дорогах ограничено движение всех видов транспорта. В Долинском районе спасатели вызволили из снежного плена более 100 машин.
До улучшения метеоусловий закрыта паромная переправа Ванино — Холмск. Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде.
В Углегорском районе Сахалина ураганный ветер повредил кровлю 13 домов. По данным местных СМИ, крыши лишился детский сад в Ногликском районе — его кровля разлетелась буквально в щепки, а повредив припаркованные рядом автомобили. Сразу в нескольких районных центрах из-за порывов ветра в 30–40 метров в секунду попадали новогодние елки.
На дорогах ограничено движение всех видов транспорта. В Долинском районе спасатели вызволили из снежного плена более 100 машин.
До улучшения метеоусловий закрыта паромная переправа Ванино — Холмск. Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде.
Ураганный ветер на Сахалине снес с балкона четвертого этажа вышедшую покурить бабушку. Женщине повезло — она упала в мяг…Опубликовано НТВ 26 декабря 2017 г.
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