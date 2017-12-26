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    Циклон на Сахалине обесточил десятки сел и повредил кровли домов. зима, метель, погода, Сахалин, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦиклон на Сахалине обесточил десятки сел и повредил кровли домов

    Циклон на Сахалине обесточил десятки сел и повредил кровли домов

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    • Фото: safihan /vk.com
    Циклон на Сахалине обесточил десятки сел и повредил кровли домов

    Циклон на Сахалине обесточил десятки сел и повредил кровли домов

    Циклон на Сахалине обесточил десятки сел и повредил кровли домов
    • Фото: safihan /vk.com

      • Почти 30 сел на Сахалине полностью обесточены из-за мощного снежного циклона, еще 13 остались без света частично.

      По информации «Сахалинэнерго», наиболее сложная ситуация сохраняется в центральных и северных районах острова, где по-прежнему бушует сильная метель с ураганным ветром и мокрым снегом. Из-за заметенных дорог доступ к электроустановкам затруднен.

      В Углегорском районе Сахалина ураганный ветер повредил кровлю 13 домов. По данным местных СМИ, крыши лишился детский сад в Ногликском районе — его кровля разлетелась буквально в щепки, а повредив припаркованные рядом автомобили. Сразу в нескольких районных центрах из-за порывов ветра в 30–40 метров в секунду попадали новогодние елки.

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      Опубликовано НТВ 26 декабря 2017 г.

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