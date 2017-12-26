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    Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом

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    • Фото: 56.mchs.gov.ru
    Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом

    Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом

    Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
  • Фото: 56.mchs.gov.ru

    • Иномарка столкнулась с грузовиком в Кувандыкском районе Оренбургской области. Жертвами аварии стали четыре человека, сообщает пресс-служба областного УМВД.

    Из сообщения пресс-службы УМВД по региону: ДТП произошло ночью на 218 км трассы Оренбург — Орск. По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Freightliner, перевозившим топливо.

    В результате аварии водитель и трое пассажиров автомобиля Renault скончались на месте до приезда медиков скорой помощи, передает ТАСС.

    На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

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