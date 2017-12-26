Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом

Иномарка столкнулась с грузовиком в Кувандыкском районе Оренбургской области. Жертвами аварии стали четыре человека, сообщает
пресс-служба областного УМВД.
Из сообщения пресс-службы УМВД по региону: ДТП произошло ночью на 218 км трассы Оренбург — Орск. По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Freightliner, перевозившим топливо.
В результате аварии водитель и трое пассажиров автомобиля Renault скончались на месте до приезда медиков скорой помощи, передает ТАСС.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.
В результате аварии водитель и трое пассажиров автомобиля Renault скончались на месте до приезда медиков скорой помощи, передает ТАСС.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.
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