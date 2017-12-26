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    Глава МИД ФРГ не видит Украину в составе Евросоюза

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    • Алексей Витвицкий
    Глава МИД ФРГ не видит Украину в составе Евросоюза

    Глава МИД ФРГ не видит Украину в составе Евросоюза

    Глава МИД ФРГ не видит Украину в составе Евросоюза
  • Алексей Витвицкий

    • Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Украине и Турции вряд ли удастся в ближайшие несколько лет войти в Евросоюз.

    Зигмар Габриэль, глава МИД ФРГ: «Я не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена ЕС».

    Тем не менее, он выступил за поиск «альтернативных форм более тесного сотрудничества» с обеими странами. В интервью медиагруппе Funke он пояснил, что примером может стать сделка, которую Брюссель обсуждает с Лондоном.

    Зигмар Габриэль:     «Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения с Европой после Brexit, это могло бы стать моделью для других стран: для Украины или для Турции».

    Ранее президент Пётр Порошенко заявил, что на Украине в ближайшее время пройдут референдумы, на которых граждане решат вопросы о вступлении в НАТО и ЕС. В Совфеде украинскому лидеру напомнили, что идею, прежде всего, должны поддержать в самом Евросоюзе.

    Напомним, правительство Украины отказалось от внеблокового статуса в 2014 году. Порошенко заявил, что к 2020 году страна должна обеспечить полную совместимость армии с силами НАТО, назвав членство в альянсе стратегической целью Киева. В 2015-м он пообещал вынести вопрос членства на референдум, когда Украина будет к этому готова.

    Саммит ЕС в прошлом году принял декларацию по отношениям с Украиной. Согласно этому документу, соглашение об ассоциации Украины с ЕС не дает ей права на вступление в ЕС, не подразумевает прямой военной помощи и не дает права украинцам на жительство и работу в Евросоюзе.

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