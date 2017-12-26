Глава МИД ФРГ не видит Украину в составе Евросоюза

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Украине и Турции вряд ли удастся в ближайшие несколько лет войти в Евросоюз.
Зигмар Габриэль, глава МИД ФРГ: «Я не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена ЕС».
Тем не менее, он выступил за поиск «альтернативных форм более тесного сотрудничества» с обеими странами. В интервью медиагруппе Funke он пояснил, что примером может стать сделка, которую Брюссель обсуждает с Лондоном.
Зигмар Габриэль: «Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения с Европой после Brexit, это могло бы стать моделью для других стран: для Украины или для Турции».
Ранее президент Пётр Порошенко заявил, что на Украине в ближайшее время пройдут референдумы, на которых граждане решат вопросы о вступлении в НАТО и ЕС. В Совфеде украинскому лидеру напомнили, что идею, прежде всего, должны поддержать в самом Евросоюзе.
Напомним, правительство Украины отказалось от внеблокового статуса в 2014 году. Порошенко заявил, что к 2020 году страна должна обеспечить полную совместимость армии с силами НАТО, назвав членство в альянсе стратегической целью Киева. В 2015-м он пообещал вынести вопрос членства на референдум, когда Украина будет к этому готова.
Саммит ЕС в прошлом году принял декларацию по отношениям с Украиной. Согласно этому документу, соглашение об ассоциации Украины с ЕС не дает ей права на вступление в ЕС, не подразумевает прямой военной помощи и не дает права украинцам на жительство и работу в Евросоюзе.
Тем не менее, он выступил за поиск «альтернативных форм более тесного сотрудничества» с обеими странами. В интервью медиагруппе Funke он пояснил, что примером может стать сделка, которую Брюссель обсуждает с Лондоном.
Зигмар Габриэль: «Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения с Европой после Brexit, это могло бы стать моделью для других стран: для Украины или для Турции».
Ранее президент Пётр Порошенко заявил, что на Украине в ближайшее время пройдут референдумы, на которых граждане решат вопросы о вступлении в НАТО и ЕС. В Совфеде украинскому лидеру напомнили, что идею, прежде всего, должны поддержать в самом Евросоюзе.
Напомним, правительство Украины отказалось от внеблокового статуса в 2014 году. Порошенко заявил, что к 2020 году страна должна обеспечить полную совместимость армии с силами НАТО, назвав членство в альянсе стратегической целью Киева. В 2015-м он пообещал вынести вопрос членства на референдум, когда Украина будет к этому готова.
Саммит ЕС в прошлом году принял декларацию по отношениям с Украиной. Согласно этому документу, соглашение об ассоциации Украины с ЕС не дает ей права на вступление в ЕС, не подразумевает прямой военной помощи и не дает права украинцам на жительство и работу в Евросоюзе.
Комментарии