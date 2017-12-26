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    Спасатели вызволили более 100 авто из снежного плена на Сахалине

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    • Фото: safihan /vk.com
    Спасатели вызволили более 100 авто из снежного плена на Сахалине

    Спасатели вызволили более 100 авто из снежного плена на Сахалине

    Спасатели вызволили более 100 авто из снежного плена на Сахалине
  • Фото: safihan /vk.com

    • Более 100 автомобилей оказались в ночь на вторник в снежном плену в Долинском районе. Спасатели, в условиях сильной метели, оказали помощь застрявшим на трассе водителям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

    Пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области: «В ночь на вторник спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС им. В. А. Полякова совместно с сотрудниками администрации Долинского района оказали помощь водителям и пассажирам автомобилей, застрявшим на участке Фирсово — Стародубское. В общей сложности с данного участка выведены около 100 автомобилей, из них 60 спасатели и работники дорожных служб вытаскивали из снега».

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    В пресс-службе отметили, что жителей региона заранее предупредили о неблагоприятных погодных условиях, однако многие проигнорировали просьбу не покидать пределы населенных пунктов. В итоге в снежном плену оказались десятки самых разных авто — грузовики, автобусы и даже малолитражки. Спасательная операция шла почти всю ночь, передает «Интерфакс».

    В ближайшем к месту происшествия селе Стародубское спасатели организовали мобильный пункт обогрева, в городе Долинске местные власти развернули пункт временного размещения со спальными местами, душем и горячим питанием.

    Ранее сообщалось, что на Сахалинскую область обрушился циклон, который принес сильные метели.

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