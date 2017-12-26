Спасатели вызволили более 100 авто из снежного плена на Сахалине

Более 100 автомобилей оказались в ночь на вторник в снежном плену в Долинском районе. Спасатели, в условиях сильной метели, оказали помощь застрявшим на трассе водителям. Об этом сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.
Пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области: «В ночь на вторник спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС им. В. А. Полякова совместно с сотрудниками администрации Долинского района оказали помощь водителям и пассажирам автомобилей, застрявшим на участке Фирсово — Стародубское. В общей сложности с данного участка выведены около 100 автомобилей, из них 60 спасатели и работники дорожных служб вытаскивали из снега».
В пресс-службе отметили, что жителей региона заранее предупредили о неблагоприятных погодных условиях, однако многие проигнорировали просьбу не покидать пределы населенных пунктов. В итоге в снежном плену оказались десятки самых разных авто — грузовики, автобусы и даже малолитражки. Спасательная операция шла почти всю ночь, передает «Интерфакс».
В ближайшем к месту происшествия селе Стародубское спасатели организовали мобильный пункт обогрева, в городе Долинске местные власти развернули пункт временного размещения со спальными местами, душем и горячим питанием.
Ранее сообщалось, что на Сахалинскую область обрушился циклон, который принес сильные метели.
В пресс-службе отметили, что жителей региона заранее предупредили о неблагоприятных погодных условиях, однако многие проигнорировали просьбу не покидать пределы населенных пунктов. В итоге в снежном плену оказались десятки самых разных авто — грузовики, автобусы и даже малолитражки. Спасательная операция шла почти всю ночь, передает «Интерфакс».
В ближайшем к месту происшествия селе Стародубское спасатели организовали мобильный пункт обогрева, в городе Долинске местные власти развернули пункт временного размещения со спальными местами, душем и горячим питанием.
Ранее сообщалось, что на Сахалинскую область обрушился циклон, который принес сильные метели.
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