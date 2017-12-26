Несмотря на санкции, в Европе находятся простые люди, которые проявляют по отношению к нашей стране лояльность, если не сказать любовь. Иначе как объяснить поступок фермера из сытой и спокойной Швейцарии: он переехал жить в российскую глубинку и делает все, чтобы жизнь местных стала лучше. Почему он принял такое решение? Правда ли, что помогает он совершенно бескорыстно, и что это человеколюбие нравится не всем?
Йорг Тусс, фермер: «Я считаю, каждому человеку в жизни должно два раза повезти: с родителями, и с местом, где вы родились. Мне повезло. Теперь я помогаю тем, кому меньше повезло. Все, что у меня есть, вы можете отобрать. Но все, что я отдал — это навсегда мое».
Тусс приехал из Швейцарии в незнакомую Тарусу в конце девяностых в командировку. Нет, тут не будет лубочной истории в стиле «влюбился в Россию и остался». Ему наоборот стало жалко эту страну и захотелось помочь. Он и остался помогать.
С тех пор слава о нем дошла аж до родной Швейцарии. Из Европы приезжают журналисты. Нашим коллегам в феврале 2016-го Тусс рассказывал, как на месте умиравшей деревни создал проект русской сельскохозяйственной общины. Как приютил и дал работу инвалидам и бездомным, а потом — все сгорело.
Он отстроил все заново — на деньги, которые приносит его фирма. Теперь это и фермерское хозяйство, и приют. Цель — полностью закрытый цикл производства и потребления. Место, где все свое и не нужно денег. «Город солнца» в сугробах снега.
Кроме того, швейцарец уже 20 лет развозит по школам Тарусского района дополнительное питание. В доме, где он живет с русской женой Татьяной и маленьким ребенком, нижний этаж отдан под благотворительную организацию, и весь завален конфетами. Деньги идут, в основном, из Швейцарии. Тусс рассказал, что все эти годы проводит встречи, в рамках которых демонстрирует, что уже сделано и какие еще проблемы предстоит решить в новом году. На эти дела собирают пожертвования.
Таруса исторически «диссидентское» место. В советское время сюда, за 101-й километр от Москвы приезжали «неправильные» поэты и писатели, которые думали и делали не так, как принято. Но такой «неправильный» из Швейцарии за почти 800 городских лет тут впервые. И, видимо, надолго. Тусс признается — уедет из России только если его отсюда выгонят.
Подробности в репортаже «Итогов дня».
Тусс приехал из Швейцарии в незнакомую Тарусу в конце девяностых в командировку. Нет, тут не будет лубочной истории в стиле «влюбился в Россию и остался». Ему наоборот стало жалко эту страну и захотелось помочь. Он и остался помогать.
С тех пор слава о нем дошла аж до родной Швейцарии. Из Европы приезжают журналисты. Нашим коллегам в феврале 2016-го Тусс рассказывал, как на месте умиравшей деревни создал проект русской сельскохозяйственной общины. Как приютил и дал работу инвалидам и бездомным, а потом — все сгорело.
Он отстроил все заново — на деньги, которые приносит его фирма. Теперь это и фермерское хозяйство, и приют. Цель — полностью закрытый цикл производства и потребления. Место, где все свое и не нужно денег. «Город солнца» в сугробах снега.
Кроме того, швейцарец уже 20 лет развозит по школам Тарусского района дополнительное питание. В доме, где он живет с русской женой Татьяной и маленьким ребенком, нижний этаж отдан под благотворительную организацию, и весь завален конфетами. Деньги идут, в основном, из Швейцарии. Тусс рассказал, что все эти годы проводит встречи, в рамках которых демонстрирует, что уже сделано и какие еще проблемы предстоит решить в новом году. На эти дела собирают пожертвования.
Таруса исторически «диссидентское» место. В советское время сюда, за 101-й километр от Москвы приезжали «неправильные» поэты и писатели, которые думали и делали не так, как принято. Но такой «неправильный» из Швейцарии за почти 800 городских лет тут впервые. И, видимо, надолго. Тусс признается — уедет из России только если его отсюда выгонят.
Подробности в репортаже «Итогов дня».
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