Инакомыслие в Альпах: кто задумался о пересмотре отношений с Евросоюзом

Швейцария может в ближайшее время пересмотреть свои отношения с Евросоюзом — вопрос решили вынести на референдум. Причиной стали новые правила, ограничивающие швейцарских финансистов в покупке и продаже акций компаний, зарегистрированных в ЕС. Формально Швейцария не является членом союза, но остается важным экономическим партнером для Брюсселя. Да и внутри ЕС не все гладко.
Многие страны Евросоюза готовы поменять вектор отношений с Брюсселем. Среди них, например, Польша. У Варшавы настоящая санкционная война с Брюсселем из-за судебной реформы в стране. Из-за этого назревает серьезный конфликт между ЕС и Венгрией — премьер Виктор Орбан считает, что Польша оказалась под прессом несправедливо и обещает, что Будапешт будет блокировать любые анти-польские действия Брюсселя.
Еще один камень преткновения внутри союза — это, конечно, отношение к санкциям против России. Периодически об их бесполезности говорят Чехия, Венгрия, Австрия, Италия. Впервые за последние годы о готовности к сотрудничеству с нами без предварительных условий заявила Литва. Конечно, пока два Больших брата Евросоюза — Германия и Франция — позицию не поменяют, эти голоса вряд ли буду услышаны. И устойчивости ЕС эта ситуация явно не придает.
Что уж говорить о выходе из Евросоюза Великобритании. Лондон покинет ЕС в марте 2019 года, через 2 года после запуска Brexit. При этом она на 21 месяц сохранит доступ к его внутреннему рынку и членство в таможенном союзе.
Еще один камень преткновения внутри союза — это, конечно, отношение к санкциям против России. Периодически об их бесполезности говорят Чехия, Венгрия, Австрия, Италия. Впервые за последние годы о готовности к сотрудничеству с нами без предварительных условий заявила Литва. Конечно, пока два Больших брата Евросоюза — Германия и Франция — позицию не поменяют, эти голоса вряд ли буду услышаны. И устойчивости ЕС эта ситуация явно не придает.
Что уж говорить о выходе из Евросоюза Великобритании. Лондон покинет ЕС в марте 2019 года, через 2 года после запуска Brexit. При этом она на 21 месяц сохранит доступ к его внутреннему рынку и членство в таможенном союзе.
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