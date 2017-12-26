Жены погибших при крушении Ту-154 в Сочи журналистов стали героинями фильма

В понедельник в России почтили память жертв авиакатастрофы в Сочи, унесшей жизни 92 человек. В телецентре Останкино открыли мемориальную доску в память о погибших журналистах. Многие пришли на кладбище в подмосковных Мытищах, где установили памятную стелу. Но тяжелее всего вспоминать о случившемся семьям погибших. Алёна Суранова — вдова оператора «Звезды» Александра Суранова — сняла документальный фильм «Жены» о тех, кто потерял близких в катастрофе над Чёрным морем.
Жены летевших тем рейсом журналистов признаются — поверить в случившееся трудно до сих пор. Кажется, что любимые просто уехали куда-то. Возможно, эти три женщины никогда бы не встретились, но теперь у них общая боль, одна на всех.
Алёна Суранова, вдова Александра Суранова: «Была внутренняя потребность переработать те события, которые с нами произошли. Это не только нас троих касается. Это касается всех родственников».
Женя Толстов — звукооператор НТВ, чуткий фотограф, любитель классической музыки и неисправимый романтик. Его постоянный напарник — оператор Олег Пестов. Работал во всех горячих точках. Тот, про кого говорят, «рубаха парень» — безотказный и надежный. Такими их запомнили. Для корреспондента Михаила Лужецкого 2017 год должен был стать особенным: летом они с любимой планировали свадьбу. Но сегодня вместо фото счастливых молодоженов на столе его мамы только портреты сына и свечи.
Неравнодушных вокруг много, но таких, как она, все равно больше нет — так сегодня вспоминали Доктора Лизу. Невероятная самоотверженность год назад и привела ее на борт Ту-154. В самолете был и почти весь основной состав ансамбля имени Александрова. Коллектив возродился — самородков искали по всей стране. И сегодня они активно выступают. Но признаются: боль потери не утихнет никогда. И все, что они могут — это выходить на сцену, за себя и за тех, кому это больше не суждено.
25 декабря борт Минообороны вылетел из Сочи в Сирию. Вскоре после взлета самолет рухнул в воду. В этой катастрофе погибли 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира. Следствие по делу о катастрофе Ту-154 исключило версию взрыва. Сегодня стало известно, что СКР продлил срок расследования.
Алёна Суранова, вдова Александра Суранова: «Была внутренняя потребность переработать те события, которые с нами произошли. Это не только нас троих касается. Это касается всех родственников».
Женя Толстов — звукооператор НТВ, чуткий фотограф, любитель классической музыки и неисправимый романтик. Его постоянный напарник — оператор Олег Пестов. Работал во всех горячих точках. Тот, про кого говорят, «рубаха парень» — безотказный и надежный. Такими их запомнили. Для корреспондента Михаила Лужецкого 2017 год должен был стать особенным: летом они с любимой планировали свадьбу. Но сегодня вместо фото счастливых молодоженов на столе его мамы только портреты сына и свечи.
Неравнодушных вокруг много, но таких, как она, все равно больше нет — так сегодня вспоминали Доктора Лизу. Невероятная самоотверженность год назад и привела ее на борт Ту-154. В самолете был и почти весь основной состав ансамбля имени Александрова. Коллектив возродился — самородков искали по всей стране. И сегодня они активно выступают. Но признаются: боль потери не утихнет никогда. И все, что они могут — это выходить на сцену, за себя и за тех, кому это больше не суждено.
25 декабря борт Минообороны вылетел из Сочи в Сирию. Вскоре после взлета самолет рухнул в воду. В этой катастрофе погибли 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира. Следствие по делу о катастрофе Ту-154 исключило версию взрыва. Сегодня стало известно, что СКР продлил срок расследования.
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