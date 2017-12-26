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    Въехавший в переход автобус был оборудован видеорегистратором

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Въехавший в переход автобус был оборудован видеорегистратором

    Въехавший в переход автобус был оборудован видеорегистратором

    Въехавший в переход автобус был оборудован видеорегистратором
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Автобус, въехавший сегодня в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», был оборудован видеорегистратором. Об этом сообщается в микроблоге «Московский транспорт» в Twitter.

    Из сообщения в Twitter: «В автобусе подмосковного перевозчика Мострансавто, который въехал в подземный переход на Кутузовском проспекте, был бортовой видеорегистратор».

    Отмечается, что правоохранители изучат записи с регистратора и оценят действия водителя.


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    Напомним, ЧП произошло возле станции метро «Славянский бульвар» около 14:50 мск. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Москве, рассматриваются две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.

    Специалисты «группы ГАЗ» провели предварительный анализ деталей аварии. Предположительно, водитель мог не задействовать тормоза.


    У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Много погибших и пострадавших. Фотографии с места ЧП.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.

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