Въехавший в переход автобус был оборудован видеорегистратором

Автобус, въехавший сегодня в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», был оборудован видеорегистратором. Об этом сообщается в микроблоге «Московский транспорт» в Twitter.
Из сообщения в Twitter: «В автобусе подмосковного перевозчика Мострансавто, который въехал в подземный переход на Кутузовском проспекте, был бортовой видеорегистратор».
Отмечается, что правоохранители изучат записи с регистратора и оценят действия водителя.
Напомним, ЧП произошло возле станции метро «Славянский бульвар» около 14:50 мск. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Москве, рассматриваются две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.
Специалисты «группы ГАЗ» провели предварительный анализ деталей аварии. Предположительно, водитель мог не задействовать тормоза.
Отмечается, что правоохранители изучат записи с регистратора и оценят действия водителя.
В автобусе подмосковного перевозчика Мострансавто, который въехал в подземный переход на Кутузовском просп. был бортовой видеорегистратор, правоохранительные органы изучат видеозаписи и оценят действия водителя— Московский транспорт (@DtRoad) 25 декабря 2017 г.
Напомним, ЧП произошло возле станции метро «Славянский бульвар» около 14:50 мск. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Москве, рассматриваются две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.
Специалисты «группы ГАЗ» провели предварительный анализ деталей аварии. Предположительно, водитель мог не задействовать тормоза.
У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Много погибших и пострадавших. Фотографии с места ЧП.Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.
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