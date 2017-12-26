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    Чайка обвинил Европарламент во вмешательстве в дело Браудера. Европарламент, Кипр, Чайка Юрий, отмывание денег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧайка обвинил Европарламент во вмешательстве в дело Браудера

    Чайка обвинил Европарламент во вмешательстве в дело Браудера

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    Чайка обвинил Европарламент во вмешательстве в дело Браудера

    Чайка обвинил Европарламент во вмешательстве в дело Браудера

    Чайка обвинил Европарламент во вмешательстве в дело Браудера

      Генпрокурор РФ Юрий Чайка направил письмо главе Европарламента Антонио Таяни, в котором обвинил депутатов парламента в попытке оказать давление на власти Кипра, чтобы помешать расследованию дела основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

      В заявлении Генпрокуратуры, указано, что в октябре 17 депутатов Европарламента обратились к президенту Кипра Никосу Анастасиадису, выражая «обеспокоенность результатами двустороннего сотрудничества российских и кипрских компетентных органов».

      Юрий Чайка, генпрокурор РФ: «В указанном обращении бездоказательно заявляется, что кипрская сторона оказывает правовую помощь российской стороне „по политически мотивированному судебному преследованию“ господина Уильяма Браудера за его активное участие в принятии закона „Акт Магнитского“. При этом депутаты безапелляционно утверждают, что правовые взаимоотношения между Россией и Кипром по этому делу необходимо прекратить».

      Чайка отметил, что такие действия евродепутатов являются прямым вмешательством во внутренние дела страны, что недопустимо и опасно.

      Юрий Чайка: «Данное обращение, удивительное в своем демонстративном правовом нигилизме, злонамеренно игнорирует принцип разделения властей. Поставив под ним свои подписи, депутаты беспардонно вмешиваются в чужую компетенцию, высокомерно и неуважительно пытаются навязать свою неправовую и бездоказательную позицию суверенному государству».

      Напомним, в июле 2013 года Тверской суд Москвы заочно признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн рублей) и приговорил к девяти годам лишения свободы. Впоследствии он был объявлен в международный розыск. В 2014 году Россия объявила Браудера в международный розыск.

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