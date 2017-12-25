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    Стала известна личность отправителя посылки с навозом министру финансов США

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    • Фото: Robby Strong / facebook.com
    Стала известна личность отправителя посылки с навозом министру финансов США

    Стала известна личность отправителя посылки с навозом министру финансов США

    Стала известна личность отправителя посылки с навозом министру финансов США
  • Фото: Robby Strong / facebook.com

    • Посылку с навозом, которую получил министр финансов США Стивен Мнучин, отправил психолог из Лос-Анджелеса Робби Стронг.

    Как рассказал Стронг изданию AL.com, таким образом он хотел привлечь внимание американцев к проблемам рабочего класса и показать, что республиканцы ничего не делают для простых работяг.

    Как оказалось, фотографии с коробками навоза Стронг опубликовал на своей странице в Facebook еще в субботу. После этого они были направлены по двум разным адресам.

    I need someone to ride along and document my Secret Santa project. I’m going to hand deliver boxes of horse shit to…

    Опубликовано Robby Strong 23 декабря 2017 г.


    смотретьМинистру финансов США на Рождество подарили коробку с навозом
    Министру финансов США на Рождество подарили коробку с навозом
    Ранее сообщалось, что Мнучин обнаружил посылку в рождественской упаковке на дорожке около дома в элитном районе Лос-Анджелеса. Отправленный «от лица американского народа» подарок изучили саперы. Внутри они нашли кучу конского навоза и рождественскую открытку.

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