Сыграть в петербуржца можно по-новому

Музей советских игровых автоматов и иллюстратор Илья Тихомиров выпустили обновленную версию настольной игры «С утра до вечера» по мотивам одного дня из жизни петербуржца.

Вероятно, авторы решили, что предыдущая версия, созданная в советские годы, не отвечает современным реалиям. На игровую карту добавили знаменитые постройки последних лет. Среди них — Западный скоростной диаметр, стадион на Крестовском острове и башня «Лахта Центра». При этом можно по-прежнему отстоять очередь в Эрмитаж, сходить на матч «Зенита» и заблудиться во дворах-колодцах.



Кроме того, все иллюстрации сопровождают двустишия. Например: «Ты два хода мерзнешь тут//, Ждешь, пока мосты сведут». Сообщается, что сыграть в петербуржца можно более чем в 30 местах города.