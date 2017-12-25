Путин лично поздравил обозревателя НТВ Владимира Кондратьева с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с руководством Совфеда и Госдумы поздравил Владимира Кондратьева с
70-летием.
Президент во время заседания в Кремле лично поздравил обозревателя НТВ Владимира Кондратьева с юбилеем.
Владимир Путин, президент РФ: «Я смотрю у нас здесь Владимир Петрович встал и пытается уйти. Владимир Петрович, не уходите. Владимир Петрович — один из ветеранов электронных средств массовой информации в России. Ему вчера исполнилось 70 лет. Владимир Петрович, мы вас поздравляем!»
Зал разразился аплодисментами после короткой речи главы государства. Владимир Кондратьев отметил юбилей накануне. Поздравления обозреватель НТВ получил не только от коллег, но и от политиков и официальных лиц.
Владимир Путин, президент РФ: «Я смотрю у нас здесь Владимир Петрович встал и пытается уйти. Владимир Петрович, не уходите. Владимир Петрович — один из ветеранов электронных средств массовой информации в России. Ему вчера исполнилось 70 лет. Владимир Петрович, мы вас поздравляем!»
Зал разразился аплодисментами после короткой речи главы государства. Владимир Кондратьев отметил юбилей накануне. Поздравления обозреватель НТВ получил не только от коллег, но и от политиков и официальных лиц.
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