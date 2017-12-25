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    Путин лично поздравил обозревателя НТВ Владимира Кондратьева с юбилеем. журналистика, Путин, торжества и праздники, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин лично поздравил обозревателя НТВ Владимира Кондратьева с юбилеем

    Путин лично поздравил обозревателя НТВ Владимира Кондратьева с юбилеем

    1 комментарий
    Путин лично поздравил обозревателя НТВ Владимира Кондратьева с юбилеем

    Путин лично поздравил обозревателя НТВ Владимира Кондратьева с юбилеем

    Путин лично поздравил обозревателя НТВ Владимира Кондратьева с юбилеем

      Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с руководством Совфеда и Госдумы поздравил Владимира Кондратьева с 70-летием.

      Президент во время заседания в Кремле лично поздравил обозревателя НТВ Владимира Кондратьева с юбилеем.

      Владимир Путин, президент РФ: «Я смотрю у нас здесь Владимир Петрович встал и пытается уйти. Владимир Петрович, не уходите. Владимир Петрович — один из ветеранов электронных средств массовой информации в России. Ему вчера исполнилось 70 лет. Владимир Петрович, мы вас поздравляем!»

      смотреть«Абсолютный профессионал»: поздравления Владимиру Кондратьеву
      «Абсолютный профессионал»: поздравления Владимиру Кондратьеву
      Зал разразился аплодисментами после короткой речи главы государства. Владимир Кондратьев отметил юбилей накануне. Поздравления обозреватель НТВ получил не только от коллег, но и от политиков и официальных лиц.

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