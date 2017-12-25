Застрявшие на Хайнане петербуржцы вернулись в Северную столицу

Отдых 140 жителей города на Неве затянулся
из-за проблем авиаперевозчика со слотами. Туроператор разместил людей в гостинице, а после вывез путешественников из Китая регулярными рейсами.
Туроператору удалось вернуть на родину почти всех застрявших на китайском острове Хайнань петербуржцев. Это 140 человек. Среди них было много пожилых людей. Некоторые из них должны были вернуться еще пять дней назад.
Отпуск затянулся из-за проблем с чартерами. Причиной, скорее всего, стали не согласованные с китайскими властями действия перевозчика. Туристы записали видеообращение с просьбой о помощи. Оператор организовал места в гостинице, сделал индивидуальные визы и нашел места на регулярных рейсах.
Сегодня из них 20 человек подали на визу, но уже понятно, что они тоже задержатся. Завтра документы будут готовы. Предполагается, что все застрявшие туристы покинут остров Хайнань в ближайшие два дня на регулярных рейсах.
Отпуск затянулся из-за проблем с чартерами. Причиной, скорее всего, стали не согласованные с китайскими властями действия перевозчика. Туристы записали видеообращение с просьбой о помощи. Оператор организовал места в гостинице, сделал индивидуальные визы и нашел места на регулярных рейсах.
Сегодня из них 20 человек подали на визу, но уже понятно, что они тоже задержатся. Завтра документы будут готовы. Предполагается, что все застрявшие туристы покинут остров Хайнань в ближайшие два дня на регулярных рейсах.
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