Столетие интервенции: что стояло за планами Антанты

В стране и мире вспоминают об одном из самых знаменитых сговоров XX столетия. На англо-французских переговорах в Париже было подписано соглашение, фактически провозглашавшее интервенцию в Россию. Формально целью объявили спасение страны от развала от рук большевиков, фактически же Антанта просто хотела вернуть Россию в войну.

2072 Великобритания

история

Франция

Профессор русской истории в Оксфордском университете, автор популярнейших биографий Ленина, Сталина и Троцкого — британец Роберт Сервис — утверждает, что ни одна страна тогда не планировала захват России. Идея была лишь в том, чтобы помочь белой армии победить большевиков. Только до создания белой армии было еще очень далеко, и тогда в Лондоне и Париже начали готовиться к глобальной операции против новой российской власти.



Текст соглашения привезли в Париж из Лондона, но лишь после того, как его утвердил премьер-министр Франции Жорж Клемансо, оно вступило в силу. Соглашение предусматривало и совместные расходы, и совместный надзорный орган. Притом на тот момент правительство Франции уже выделило на цели интервенции 100 миллионов франков.



Именно в Париже и было принято решение о разграничении зон интересов на территориях бывшей Российской империи и установлении контактов с национально-демократическими правительствами. Зоной интересов Великобритании были определены «казачьи и кавказские области», Армения, Грузия и Курдистан. Франции отходили Украина, Бессарабия и Крым.



Роберт Сервис: «Публичной дискуссии о целесообразности интервенции внутри стран Антанты не было. Британское и французское правительства не обсуждали с населением свои планы и цели в России. Они волновались, что общественность их не поддержит. Поэтому интервенция в Россию проходила без огласки».



Что же касается США, то они в начальный период существования советской власти сохраняли нейтральность в русском вопросе. На это президенту Вудро Вильсону хватило лишь полгода, затем под давлением дипломатии Антанты и общественного мнения своей страны, все же был вынужден согласиться на интервенцию. Конечно, это было не вторжение и ни о каком захвате речи не шло. Все солдаты подписывали соглашение, согласно которому их основной миссией было оказание помощи.



Но был такой эпизод, когда группа американских морпехов действительно вступила в бой с большевиками, и это был единственный случай, когда американцы сражались на русской земле. Бой длился два дня. Надо сказать, что они понесли весьма серьезные потери.



Впрочем, миссия США очень быстро забылась. К тому же родители солдат требовали возвращения своих сыновей, которые продолжали воевать даже после подписания мира с Германией в 1918-м. Уже на пути домой солдаты решили взять себе прозвище «полярные медведи» в память о своей службе в Арктике.



Сейчас уже установлено, что в основе похода Антанты лежало вовсе не стремление предотвратить расползание революции по всему миру и не допустить многомиллиардных потерь от проведенной советской властью национализации имущества, отмечает обозреватель НТВ Вадим Глускер. Австралийский историк Дамьен Райт досконально изучил этот вопрос.



Дамьен Райт: «Интересно, что в июле 1920-го британцы вывели свои войска, а через год уже они подписали торговое соглашение с большевиками. Так что история никогда не меняется. Как только дело доходит до денег и торговли, правительства находят компромиссы очень быстро. Так что Ленин впоследствии даже Rolls-Royce себе заказал. И это довольно забавно получается».



Реальная политика и бизнес, как всегда, объясняют попеременное сотрудничество то с Красной армией против белой, то наоборот, закончившееся в конечном итоге предательством Антантой именно белой армии.